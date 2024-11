Quanto cada gol de Neymar custou ao Al-Hilal? Valor ultrapassa R$ 1 bilhão

Neymar pode estar com os dias contados no Al-Hilal. O clube saudita estaria considerando rescindir o contrato do jogador brasileiro já na próxima janela de transferências internacionais, em janeiro. A informação foi divulgada pelo programa "Action Ma3 Waleed", transmitido pela MBC Shadid, que detém os direitos do Campeonato Saudita.

Nesta quarta-feira, 6, o Al-Hilal anunciou que Neymar sofreu uma lesão muscular na segunda-feira, durante a partida do Al-Hilal contra o Esteghlal pela Liga dos Campeões da Ásia. O time deve afastá-lo dos campos por um período de quatro a seis semanas, portanto não vai atuar mais neste ano.

O contrato do jogador com o Al-Hilal é válido até junho de 2025, mas o programa afirmou que o clube já notificou o comitê de recrutamento da Saudi Pro League de sua intenção de não registrá-lo para o Campeonato Saudita.

Ele ficou de fora da última convocação da seleção brasileira para as partidas contra Venezuela e Uruguai, válidas pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O técnico Dorival Júnior justificou a ausência do jogador pela sua pouca participação em campo nesta temporada.

O craque estava parado desde outubro de 2023, após sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo em uma partida contra o Uruguai, também nas Eliminatórias.

Um ano de Neymar no Al Hilal

Em agosto de 2023, Neymar foi contratado pelo Al Hilal para receber 320 milhões de euros por duas temporadas, segundo a imprensa francesa na época de sua saída do PSG.

De acordo com informações da ESPN, Neymar recebe cerca de 100 milhões de euros por ano (equivalente a R$ 601,63 milhões na cotação atual) em seu contrato com o clube do Oriente Médio.

Isso significa que, com a conversão atual do euro para o real, o jogador brasileiro fatura pouco mais de R$ 50 milhões por mês. Apesar de toda a expectativa criada com sua chegada e a apresentação grandiosa feita pelo Al-Hilal - em agosto de 2023 -, o atacante teve poucas oportunidades de atuar pelo time.

Quantos jogos Neymar atuou no Al Hilal?

Neymar disputou sete partidas pelo Al Hilal, nas quais marcou um gol e deu duas assistências. Em quatro dessas ocasiões, ele jogou os 90 minutos (mais acréscimos), e nas outras três, entrou no segundo tempo. No total, Neymar esteve em campo por aproximadamente 531 minutos pelo clube saudita.

Veja cada partida que Neymar participou:

15 de setembro de 2023 - Al Hilal 6 x 1 Al-Riyadh - Jogou dos 63' até 100' (37 minutos)

18 de setembro de 2023 - Al Hilal 1 x 1 Navbahor Namangan - Jogou 110 minutos

21 de setembro de 2023 - Damac FC 1 x 1 Al Hilal - Jogou 102 minutos

29 de setembro de 2023 - Al Hilal 2 x 0 Al-Shabab - Jogou 104 minutos

03 de outubro de 2023 - Nassaji Mazandaran 0 x 3 Al Hilal - Jogou 112 minutos

21 de outubro de 2024 - Al Ain 4 x 5 Al Hilal - Jogou dos 76' até 105' (29 minutos)

04 de novembro de 2024 - Al Hilal 3 x 0 Esteghlal Tehrân - Jogou dos 57' até 94' (37 minutos)

Esses minutos somados resultam nos 531 minutos que Neymar jogou desde sua chegada ao Al Hilal, com participação direta em três gols (um gol e duas assistências).

Quanto custa cada gol de Neymar

Em suas 7 partidas pelo Al Hilal, Neymar registrou um gol e duas assistências. O único gol foi marcado contra o Nassaji Mazandaran na Liga dos Campeões da Ásia, em 3 de outubro do ano passado. As assistências aconteceram nas partidas contra Al Riyadh e Al Shabab, pela Saudi Pro League.

Em um ano no clube, Neymar custou ao Al Hilal cerca de 190 milhões de euros (equivalente a R$ 1,143 bilhão, na cotação atual), incluindo 90 milhões de euros pela transferência e 100 milhões de euros pelo salário anual.

Portanto, o custo estimado de cada contribuição direta de Neymar no placar disparou: o gol marcado representou um investimento de R$ 1,143 bilhão, enquanto cada assistência saiu por aproximadamente R$ 571,5 milhões.

Fraco desempenho

Com a nova lesão sofrida recentemente, Neymar ficará longes dos campos de futebol por um longo tempo. Consequentemente, o jogador brasileiro acumula a marca negativa de apenas 20 jogos na carreira após a participação na Copa do Mundo do Catar, em 2022.

No total, foram:

9 jogos pelo Paris Saint-Germain;

4 jogos pela Seleção;

7 jogos pelo Al-Hilal.

Desde a Copa do Mundo do Catar, Neymar sofreu quatro lesões, que o mantiveram afastado dos campos por 526 dias. Nesse período, o craque brasileiro perdeu 94 jogos no total: 77 por clubes (62 pelo Al Hilal e 15 pelo PSG) e 17 pela seleção brasileira. Isso reflete o impacto das lesões em sua continuidade e presença tanto nos clubes quanto nas competições internacionais.