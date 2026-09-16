Quantas vezes o Palmeiras ganhou de equatorianos na Libertadores

RESUMO | O Palmeiras possui um histórico amplamente favorável e dominante em confrontos oficiais contra equipes do Equador ao longo de sua trajetória na Copa Libertadores, acumulando um alto percentual de vitórias e superioridade em número de triunfos contra todos os adversários que enfrentou do país sul-americano.

O histórico geral do Palmeiras contra clubes do Equador na Copa Libertadores da América é marcado por uma superioridade numérica expressiva, fundamentada em dados consolidados ao longo de décadas de torneio. No total geral dos cruzamentos contra equipes equatorianas, o Verdão soma 27 partidas disputadas, ostentando um índice maciço de vitórias que o consagra como um dos adversários mais indigestos para os times daquele país no continente.

Esse domínio estatístico detalhado fica evidente ao analisar o desempenho do clube contra cada oponente específico nos registros da competição. Contra o Emelec e o Independiente del Valle, o Alviverde mantém 100% de aproveitamento, acumulando exatamente 4 vitórias em 4 partidas disputadas contra cada um deles. O mesmo padrão de superioridade se repete diante do Delfín SC, superado com 2 vitórias em 2 jogos, e do Barcelona de Guayaquil, contra quem o Palmeiras soma 3 triunfos em 4 encontros.

O panorama de números expressivos completa-se nos demais cruzamentos históricos do clube na principal competição sul-americana. Diante da LDU Quito, o Verdão registra 3 vitórias em 5 confrontos realizados, enquanto contra o El Nacional o retrospecto aponta 2 triunfos em 4 partidas. No cômputo geral, os números confirmam uma hegemonia incontestável do clube brasileiro, que mantém ampla vantagem estatística e médias altíssimas de vitórias contra a quase totalidade dos rivais equatorianos que cruzaram o seu caminho.

Detalhamento do retrospecto contra cada adversário equatoriano

Para dimensionar a quantidade exata de vitórias e o desempenho do Palmeiras frente aos rivais do Equador, os números consolidados de cada confronto na história da competição demonstram:

LDU Quito: 5 jogos disputados, com 3 vitórias alviverdes (60% de aproveitamento) e 2 derrotas.

jogos disputados, com 3 vitórias alviverdes (60% de aproveitamento) e 2 derrotas. Emelec: 4 jogos disputados, com 4 vitórias do Palmeiras (100% de aproveitamento).

4 jogos disputados, com 4 vitórias do Palmeiras (100% de aproveitamento). El Nacional: 4 jogos disputados, com 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota (50% de aproveitamento).

4 jogos disputados, com 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota (50% de aproveitamento). Barcelona SC: 4 jogos disputados, com 3 vitórias do Verdão (75% de aproveitamento) e 1 derrota.

4 jogos disputados, com 3 vitórias do Verdão (75% de aproveitamento) e 1 derrota. Independiente del Valle: 4 jogos disputados, com 4 vitórias palmeirenses (100% de aproveitamento).

4 jogos disputados, com 4 vitórias palmeirenses (100% de aproveitamento). Delfín SC: 2 jogos disputados, com 2 vitórias do Palmeiras (100% de aproveitamento).

Histórico completo dos confrontos de mata-mata contra equatorianos

Para dimensionar o retrospecto alviverde frente aos rivais do país sul-americano em fases eliminatórias da Libertadores, vale detalhar cada um dos duelos anteriores:

Libertadores 2017 (Oitavas de final): O Palmeiras foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil. Após derrota por 1 a 0 fora e vitória por 1 a 0 em casa, o time equatoriano venceu nos pênaltis por 5 a 4.

O Palmeiras foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil. Após derrota por 1 a 0 fora e vitória por 1 a 0 em casa, o time equatoriano venceu nos pênaltis por 5 a 4. Libertadores 2020 (Oitavas de final): O Palmeiras eliminou o Delfín com tranquilidade, vencendo fora por 3 a 1 e goleando por 5 a 0 no Brasil (agregado de 8 a 1).

O Palmeiras eliminou o Delfín com tranquilidade, vencendo fora por 3 a 1 e goleando por 5 a 0 no Brasil (agregado de 8 a 1). Libertadores 2025 (Semifinal): O Palmeiras eliminou a LDU Quito após reverter uma desvantagem de 3 a 0 sofrida na ida com uma goleada histórica por 4 a 0 no jogo de volta.

O Palmeiras eliminou a LDU Quito após reverter uma desvantagem de 3 a 0 sofrida na ida com uma goleada histórica por 4 a 0 no jogo de volta. Libertadores 2026 (Quartas de final): Confronto em andamento contra a LDU Quito, com vitória alviverde por 1 a 0 no jogo de ida em São Paulo.

Quantas equipes do Equador o Palmeiras já enfrentou na Libertadores?

O Verdão já duelou contra seis clubes equatorianos diferentes ao longo da história da competição.

Contra qual time equatoriano o Palmeiras tem mais vitórias?

Emelec e Independiente del Valle lideram com 100% de aproveitamento, somando quatro vitórias em quatro jogos contra cada um.

O Palmeiras tem vantagem geral contra os equatorianos?

Sim. O clube ostenta um histórico amplamente superior, com dezenas de vitórias somadas no total dos confrontos.

Como são computados os empates decididos nos pênaltis?

Conforme os critérios estatísticos oficiais do levantamento, partidas definidas na marca da cal ou por sorteio são registradas como empates.

Qual é o retrospecto geral de aproveitamento?

O Palmeiras mantém médias altíssimas de vitórias contra a maioria absoluta das equipes do Equador que cruzaram seu caminho na América do Sul.