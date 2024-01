Quantas copas Zagallo ganhou? Conheça a história do único tetracampeão do mundo

Nesta sexta-feira, 5, faleceu o ex-jogador e treinador Mário Jorge Lobo Zagallo. O 'Velho Lobo' morreu aos 92 anos, no Hospital Barra D'or, no Rio, em decorrência de falência múltipla dos órgãos.

No gramado, o ídolo deixa um legado: Zagallo conquistou quatro Copas do Mundo ao longo de sua carreira. Começou no América do Rio de Janeiro em 1948 e foi convocado pela primeira vez na Copa de 1958. Em 1966, foi treinador do Botafogo e eventualmente comandou a seleção brasileira para o tricampeonato no México.

História da Copa do Mundo não pode ser contada sem Zagallo, diz presidente da Fifa

Quantas copas Zagallo ganhou?

Ex-jogador e técnico, o brasileiro é considerado o único tetracampeão do mundo. Zagallo conquistou a vitória em quatro Copas do Mundo: duas como jogador (1958 e 1962), duas como treinador (1970) e uma como coordenador técnico (1994).

Copa de 1958: ao lado de Pelé e Garrincha, marcou um gol na vitória por 5 a 2 na final contra a Suécia;

ao lado de Pelé e Garrincha, marcou um gol na vitória por 5 a 2 na final contra a Suécia; Copa de 1962: sem Pelé, mas com Garrincha, Didi e Vavá, o Brasil venceu a Tchecoslovaquia por 3 a 1;

sem Pelé, mas com Garrincha, Didi e Vavá, o Brasil venceu a Tchecoslovaquia por 3 a 1; Copa de 1970: após pendurar as chuteiras em 1966, Zagallo foi o treinador da seleção brasileira, que jogou contra a Itália na final;

após pendurar as chuteiras em 1966, Zagallo foi o treinador da seleção brasileira, que jogou contra a Itália na final; Copa de 1994: o 'Velho Lobo' foi coordenador técnico e garantiu a vitória do Brasil, novamente contra a Itália.

Encerrando sua carreira em 2006 como coordenador técnico na Copa da Alemanha, Zagallo é lembrado não apenas pelos títulos, mas pelo impacto em diferentes papéis no futebol brasileiro.