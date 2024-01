Idoso cava túnel de 40 metros na própria casa e morre ao cair dentro

A história do idoso que morreu após cair num túnel de 40 metros que havia cavado em sua casa tem impressionado pessoas no Brasil e ao redor do mundo. Até mesmo as autoridades ficaram perplexas com o projeto complexo de João Pimenta da Silva, de 71 anos. Infelizmente, o que era a materialização de uma "profecia" se tornou tragédia. O aposentado caiu no poço e faleceu nesta quinta-feira, 4, mas seu trabalho tem repercutido até na imprensa internacional.

A Polícia Civil afirma que deslocou uma perícia oficial ao bairro Bethânia, em Ipatinga (MG), para realizar os trabalhos de praxe, e que o corpo do idoso foi encaminhado ao Posto Médico-Legal para ser submetido ao exame de necropsia. Acrescentou que aguarda a conclusão dos laudos para constatar as circunstâncias e a causa da morte.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que João Pimenta "apresentava politraumatismo, fraturas expostas (...) já sem sinais de vida" quando encontrado em sua casa.

Entenda o caso

Obcecado por um sonho que teve, em que um espírito lhe garantia que encontraria ouro enterrado abaixo do piso da cozinha de casa, o idoso investiu suor e dinheiro durante muito tempo na construção do túnel — equivalente ao tamanho de um prédio de 13 andares — onde caiu.

O Corpo de Bombeiros narra que a ocorrência aconteceu por volta das 13h35 da tarde desta quinta, 4. Os agentes informaram que "após o tal sonho", o idoso iniciou a escavação de um buraco com cerca de 90 cm de diâmetro e, pelo menos, 40 metros de profundidade. "Não foi informado quanto tempo durou todo o processo, nem como articulou a complexa escavação de garimpo".

Foi relatado também à equipe que, no sonho, o morador teve a orientação sobre a intervenção ser naquele exato ponto da residência, no piso da cozinha. Ao sair do buraco no início da tarde de quinta-feira, teria escorregado do acento de acesso, uma espécie de balanço de criança, vindo a sofrer a queda até o fundo do poço. Ele estava trabalhando na retirada de água e lama.

Entre os vizinhos, há quem fale em quatro, seis ou mais de 12 meses de escavações até o acidente que acabou tirando a vida de João. O nível de complexidade do poço chamou atenção até dos militares do Corpo de Bombeiros que atenderam à ocorrência.

À reportagem, o Corpo de Bombeiros de MG afirmou que a equipe que atendeu à ocorrência não compreendeu como o idoso realizou aquela escavação, que, segundo a própria corporação, "beira a perfeição".

Nas imagens feitas pelos militares, é possível visualizar equipamentos profissionais, mas os agentes destacam que eram estruturas de acesso bastante precárias, sem nenhuma segurança.

Mais profundo que a estação Pinheiros

O túnel cavado pelo aposentado é mais profundo do que estações de metrô em SP. A estação Pinheiros, por exemplo, tem pouco mais de 31 metros de profundidade, segundo a Metrô CPTM.

No Rio de Janeiro, a estação Cardeal Arcoverde, que ganhou a fama de "batcaverna" entre os cariocas por conta de sua profundidade, tem apenas 2 metros a mais do que os 40m estimados pelos bombeiros no poço caseiro.

Impresa internacional reage

O caso tem repercutido na imprensa internacional. "Ele não encontrou o tesouro", destacou o portal alemão 'TAG24', que publicou o caso em seu site neste sábado.

Outro portal alemão, o canal RTL também contou a história de João Pimenta e seu túnel de 40 metros nesta sexta-feira, e classificou a história como um "desastre". A reportagem diz ainda que o idoso "caiu na morte".

O site uruguaio 'Montevideo Portal' citou o conto "História dos dois que sonharam", de Jorge Luis Borges, durante a reportagem sobre o idoso brasileiro. A obra conta a história de um homem que empreende uma viagem do Egito à Pérsia na trilha de uma fortuna revelada em sonhos. Em seguida, esclareceu que o fim de João Pimenta não foi o mesmo do personagem literário e destaca que "a caça ao tesouro terminou tragicamente".