História da Copa do Mundo não pode ser contada sem Zagallo, diz presidente da Fifa

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, foi mais um que homenageou Mário Jorge Lobo Zagallo, morto na última sexta-feira, aos 92 anos. O dirigente da entidade máxima do futebol mundial exaltou o Velho Lobo e deu ênfase na história do ex-jogador e treinador em Copas do Mundo — Zagallo é o único tetracampeão mundial.

"É com grande tristeza que tomamos conhecimento do falecimento de um dos verdadeiros grandes nomes, um homem cujo impacto na Copa do Mundo da Fifa é incomparável. Mário Zagallo venceu quatro Copas do Mundo Fifa, como jogador e depois como técnico; mais do que qualquer outra pessoa. Mas o seu legado não pode ser resumido em números. A influência de Zagallo no futebol, e no futebol brasileiro em particular, é suprema", disse Infantino.

Infantino também elogiou o estilo de jogo da seleção brasileira de 1970, comandadada por Zagallo, e o chamou de "gênio tático". O presidente da Fifa reforçou que o Velho Lobo será sempre lembrado com o o padrinho do futebol brasileiro. Zagallo também fez parte da comissão técnica de Carlos Alberto Parreira em 1994 e participou dos Mundiais de 1958 e 1962 como jogador.

"Em tempos de necessidade, o Brasil olhou para 'O Professor' como uma presença calma, um guia e um gênio tático. Ele será lembrado como o padrinho do futebol brasileiro e sua presença fará muita falta para todos no esporte, mas principalmente aqui na Fifa. A história da Copa do Mundo Fifa não pode ser contada sem Mário Zagallo. Desejo enviar minhas mais sinceras condolências ao Brasil, à Confederação Brasileira de Futebol e à sua família e amigos", completou o dirigente.

O ex-jogador e treinador Mário Jorge Lobo Zagallo morreu, nesta sexta-feira, aos 92 anos, no Hospital Barra D'Or, no Rio, em decorrência de falência múltipla dos órgãos. A condição ocorre quando dois ou mais órgãos têm suas funções comprometidas. Em situações como essa, é necessário realizar intervenções médicas, para manter o equilíbrio do organismo.

Quem foi Zagallo?

Único tetracampeão mundial, Zagallo conquistou a taça da Copa do Mundo em 1958 e 1962, como jogador, em 1970, como técnico, e em 1994, como coordenador técnico.

Com a morte de Zagallo, não há mais nenhum jogador vivo que tenha sido titular na final da Copa do Mundo de 1958, quando a seleção brasileira venceu a Suécia por 5 a 2, e se sagrou campeã mundial pela primeira vez na história. Zagallo e Pelé eram os últimos restantes.

Zagallo estava aposentado desde 2006, após a Copa do Mundo da Alemanha, e conviveu com inúmeros problemas de saúde. Nos últimos meses, as internações se tornaram mais recorrentes.

Viúvo desde 2012 de Alcina de Castro, Zagallo deixa quatro filhos: Maria Emilia de Castro Zagallo, Paulo Jorge de Castro Zagallo, Mário César Zagallo, Maria Cristina de Castro Zagallo.