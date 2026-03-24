Esporte

Jogos de hoje, terça-feira, 24 de março, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta terça-feira online e na TV por assinatura

Renan Rodrigues
Freelancer

Publicado em 24 de março de 2026 às 11h13.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

A programação desta terça-feira, 24, tem menos partidas por causa da Data Fifa, que paralisou parte importante do calendário do futebol masculino no Brasil e no mundo.

A principal vitrine internacional do dia é a Champions League Feminina, com dois confrontos de peso pelas quartas de final: Wolfsburg x Lyon e Arsenal x Chelsea.

No Brasil, a terça marca o início da Copa do Nordeste, que abre a fase de grupos com quatro partidas, além da largada da reformulada Copa Verde e da estreia da nova Copa Sul-Sudeste.

Jogos de hoje: onde assistir ao vivo e horários

Champions League Feminina

  • 14h45 – Wolfsburg x Lyon – Disney+
  • 17h00 – Arsenal x Chelsea – ESPN e Disney+

Copa do Nordeste

  • 19h00 – Imperatriz x Retrô – Canal do Benja
  • 19h30 – ASA x Piauí – SportyNet
  • 21h30 – Sport x Jacuipense – SBT e SportyNet
  • 21h30 – Ferroviário x Fortaleza – SBT

Copa Verde / Copa Norte

  • 19h00 – Rio Branco-ES x Vila Nova – SportyNet
  • 20h30 – Paysandu x GAS-RR – Canal do Benja/TMC

Copa Sul-Sudeste

  • 19h00 – Caxias x Operário-PR – XSports
  • 21h15 – Cianorte x Volta Redonda – XSports

Categoría Primera A (Campeonato colombiano)

  • 17h30 - Deportivo Pereira x Cúcuta
  • 20h00 - Junior Barranquilla x Bucaramanga
  • 22h00 - Fortaleza FC x Deportivo Pasto

Onde assistir ao vivo Ferroviário x Fortaleza hoje pela Copa do Nordeste?

O jogo Ferroviário x Fortaleza terá transmissão ao vivo pelo SBT, às 21h30.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo de futebol aparece na grade nacional da Globo para esta terça-feira, 24, dentro da programação regular do dia.

SBT

  • 21h30 – Ferroviário x Fortaleza – Copa do Nordeste, com transmissão regional no Ceará.
  • 21h30 – Sport x Jacuipense – Copa do Nordeste, com transmissão regional em praças do Nordeste.

Record

Nenhum jogo de futebol está previsto na programação da Record nesta terça-feira, 24.

ESPN

  • 17h00 – Arsenal x Chelsea – Champions League Feminina.

Disney+

  • 14h45 – Wolfsburg x Lyon – Champions League Feminina.
  • 17h00 – Arsenal x Chelsea – Champions League Feminina.

SporTV

Nenhum jogo de futebol ao vivo está previsto na programação do SporTV nesta terça-feira, 24.

Premiere

Também não aparecem jogos de futebol ao vivo no Premiere nas grades consultadas para hoje.

Band

Também não aparecem jogos de futebol ao vivo na Band nas grades consultadas para hoje.

Outras plataformas

  • 19h00 – Imperatriz x Retrô – Canal do Benja
  • 19h00 – Rio Branco-ES x Vila Nova – SportyNet / YouTube
  • 19h30 – ASA x Piauí – SportyNet
  • 20h30 – Paysandu x GAS-RR – Canal do Benja
  • 21h15 – Cianorte x Volta Redonda – XSports
  • 19h00 – Caxias x Operário-PR – XSports

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogos

Mais de Esporte

Quando voltam os jogos do Brasileirão e da Copa do Brasil? Veja as datas

Brasil x França; veja horário e onde assistir ao amistoso

Zidane tem acordo para assumir a França após a Copa de 2026, diz jornal

NBA: Que horas é o jogo do Gui Santos hoje e onde assistir?

Mais na Exame

Mundo

Irã nomeia ex-vice da Guarda Revolucionária para chefiar Conselho de Segurança

Inteligência Artificial

OpenAI contrata ex-Meta para comandar área de anúncios do ChatGPT

Carreira

‘Você trabalha de casa, mas não cresce de casa’, diz CEO sobre home office

Economia

Arrecadação de fevereiro chega a R$ 222,1 bi, melhor resultado do mês desde 2000