Jogos de hoje, terça-feira, 24 de março, onde assistir ao vivo e horários

A programação desta terça-feira, 24, tem menos partidas por causa da Data Fifa, que paralisou parte importante do calendário do futebol masculino no Brasil e no mundo.
A principal vitrine internacional do dia é a Champions League Feminina, com dois confrontos de peso pelas quartas de final: Wolfsburg x Lyon e Arsenal x Chelsea.
No Brasil, a terça marca o início da Copa do Nordeste, que abre a fase de grupos com quatro partidas, além da largada da reformulada Copa Verde e da estreia da nova Copa Sul-Sudeste.
Jogos de hoje: onde assistir ao vivo e horários
Champions League Feminina
- 14h45 – Wolfsburg x Lyon – Disney+
- 17h00 – Arsenal x Chelsea – ESPN e Disney+
Copa do Nordeste
- 19h00 – Imperatriz x Retrô – Canal do Benja
- 19h30 – ASA x Piauí – SportyNet
- 21h30 – Sport x Jacuipense – SBT e SportyNet
- 21h30 – Ferroviário x Fortaleza – SBT
Copa Verde / Copa Norte
- 19h00 – Rio Branco-ES x Vila Nova – SportyNet
- 20h30 – Paysandu x GAS-RR – Canal do Benja/TMC
Copa Sul-Sudeste
- 19h00 – Caxias x Operário-PR – XSports
- 21h15 – Cianorte x Volta Redonda – XSports
Categoría Primera A (Campeonato colombiano)
- 17h30 - Deportivo Pereira x Cúcuta
- 20h00 - Junior Barranquilla x Bucaramanga
- 22h00 - Fortaleza FC x Deportivo Pasto
Onde assistir ao vivo Ferroviário x Fortaleza hoje pela Copa do Nordeste?
O jogo Ferroviário x Fortaleza terá transmissão ao vivo pelo SBT, às 21h30.
Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?
Globo
Nenhum jogo de futebol aparece na grade nacional da Globo para esta terça-feira, 24, dentro da programação regular do dia.
SBT
- 21h30 – Ferroviário x Fortaleza – Copa do Nordeste, com transmissão regional no Ceará.
- 21h30 – Sport x Jacuipense – Copa do Nordeste, com transmissão regional em praças do Nordeste.
Record
Nenhum jogo de futebol está previsto na programação da Record nesta terça-feira, 24.
ESPN
- 17h00 – Arsenal x Chelsea – Champions League Feminina.
Disney+
- 14h45 – Wolfsburg x Lyon – Champions League Feminina.
- 17h00 – Arsenal x Chelsea – Champions League Feminina.
SporTV
Nenhum jogo de futebol ao vivo está previsto na programação do SporTV nesta terça-feira, 24.
Premiere
Também não aparecem jogos de futebol ao vivo no Premiere nas grades consultadas para hoje.
Band
Também não aparecem jogos de futebol ao vivo na Band nas grades consultadas para hoje.
