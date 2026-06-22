Quando o Brasileirão volta? CBF apresenta tabela das rodadas 19 a 24 do campeonato

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou, na noite desta segunda-feira, a tabela das próximas seis rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro. O documento especifica datas, locais e horários das partidas.
Os primeiros jogos após a paralisação para a Copa do Mundo de 2026 estão marcados para 16 de julho, três dias antes da final do torneio. Botafogo x Santos, Vitória x Vasco da Gama e Mirassol x Grêmio estão programados para 16 de julho.
Quatro partidas ocorrem antes da final da Copa do Mundo de 2026, segundo a programação divulgada pela CBF.
O Fluminense enfrenta o Bragantino no dia 17 de julho, um dia após os confrontos iniciais da retomada da competição após a pausa do calendário internacional.
Veja data e horário dos jogos
19ª rodada
Quinta-feira - 16/07
- 19h30 - Botafogo x Santos - Nilton Santos
- 19h30 - Vitória x Vasco - Barradão
- 21h30 - Mirassol x Grêmio - José Maria de Campos Maia
Sexta-feira - 17/07
- 21h30 - Fluminense x Bragantino - Maracanã
Terça-feira - 21/07
- 19h30 - Atlético-MG x Bahia - Arena MRV
Quarta-feira - 22/07
- 21h30 - São Paulo x Athletico-PR - A definir
- 21h30 - Internacional x Cruzeiro - Beira-Rio
- 21h30 - Chapecoense x Flamengo - Arena Condá
Quinta-feira - 23/07
19h30 - Corinthians x Remo - Neo Química Arena
21h30 - Coritiba x Palmeiras - Couto Pereira
20ª rodada
Sábado - 25/07
- 18h30 - Santos x Chapecoense - Vila Belmiro
- 18h30 - Athletico-PR x Internacional - Arena da Baixada
- 20h30 - Vasco x Mirassol - São Januário
Domingo - 26/07
- 16h - Cruzeiro x Botafogo - Mineirão
- 16h - Bahia x Corinthians - Arena Fonte Nova
- 18h30 - Flamengo x São Paulo - Maracanã
- 18h30 - Bragantino x Coritiba - Cícero de Souza Marques
- 18h30 - Grêmio x Fluminense - Arena do Grêmio
- 19h30 - Palmeiras x Atlético-MG - Allianz Parque
- 19h30 - Remo x Vitória - Mangueirão
21ª rodada
Quarta-feira - 29/07
- 19h30 - Mirassol x Remo - José Maria de Campos Maia
- 19h30 - Internacional x Flamengo - Beira-Rio
- 21h30 - Fluminense x Bahia - Maracanã
- 21h30 - Vitória x Palmeiras - Barradão
Quinta-feira - 30/07
- 19h30 - Corinthians x Athletico-PR - Neo Química Arena
- 21h30 - Coritiba x Cruzeiro - Couto Pereira
Data a definir
- Botafogo x Grêmio - Nilton Santos
- São Paulo x Santos - A definir
- Atlético-MG x Bragantino - Arena MRV
- Chapecoense x Vasco - Arena Condá
22ª rodada
Sábado - 08/08
- 16h - Grêmio x São Paulo - Arena do Grêmio
- 18h30 - Remo x Atlético-MG - Mangueirão
- 20h30 - Coritiba x Chapecoense - Couto Pereira
- 21h - Botafogo x Fluminense - Nilton Santos
Domingo - 09/08
- 11h - Cruzeiro x Mirassol - Mineirão
- 16h - Palmeiras x Internacional - Allianz Parque
- 16h - Bahia x Vasco - Arena Fonte Nova
- 18h30 - Santos x Athletico-PR - Vila Belmiro
- 18h30 - Bragantino x Corinthians - Cícero de Souza Marques
- 19h30 - Flamengo x Vitória - Maracanã
23ª rodada
Sábado - 15/08
- 16h30 - Fluminense x Palmeiras - Maracanã
- 16h30 - Atlético-MG x Grêmio - Arena MRV
- 18h30 - Athletico-PR x Bragantino - Arena da Baixada
- 21h - São Paulo x Coritiba - Morumbis
Domingo - 16/08
- 11h - Chapecoense x Bahia - Arena Condá
- 16h - Vasco x Santos - São Januário
- 18h30 - Mirassol x Flamengo - José Maria de Campos Maia
- 18h30 - Vitória x Botafogo - Barradão
- 19h30 - Corinthians x Cruzeiro - Neo Química Arena
Segunda-feira - 17/08
- 20h - Internacional x Remo - Beira-Rio
24ª rodada
Sábado - 22/08
- 16h - Fluminense x Remo - Maracanã
- 18h30 - Internacional x Atlético-MG - Beira-Rio
- 20h30 - Cruzeiro x Flamengo - Mineirão
Domingo - 23/08
- 16h - Palmeiras x Vasco - Allianz Parque
- 16h - Bragantino x Grêmio - Cícero de Souza Marques
- 16h - Vitória x Bahia - Barradão
- 18h30 - Santos x Mirassol - Vila Belmiro
- 18h30 - Chapecoense x São Paulo - Arena Condá
- 19h30 - Coritiba x Corinthians - Couto Pereira
Segunda-feira - 24/08
- 20h - Botafogo x Athletico - Nilton Santos