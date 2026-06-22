Esporte

Fase de grupos copa 2026

Quando o Brasileirão volta? CBF apresenta tabela das rodadas 19 a 24 do campeonato

Quatro partidas ocorrem antes da final da Copa do Mundo de 2026, segundo a programação

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 22 de junho de 2026 às 21h14.

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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou, na noite desta segunda-feira, a tabela das próximas seis rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro. O documento especifica datas, locais e horários das partidas.

Os primeiros jogos após a paralisação para a Copa do Mundo de 2026 estão marcados para 16 de julho, três dias antes da final do torneio. Botafogo x Santos, Vitória x Vasco da Gama e Mirassol x Grêmio estão programados para 16 de julho.

Quatro partidas ocorrem antes da final da Copa do Mundo de 2026, segundo a programação divulgada pela CBF.

O Fluminense enfrenta o Bragantino no dia 17 de julho, um dia após os confrontos iniciais da retomada da competição após a pausa do calendário internacional.

Veja data e horário dos jogos

19ª rodada

Quinta-feira - 16/07

  • 19h30 - Botafogo x Santos - Nilton Santos
  • 19h30 - Vitória x Vasco - Barradão
  • 21h30 - Mirassol x Grêmio - José Maria de Campos Maia

Sexta-feira - 17/07

  • 21h30 - Fluminense x Bragantino - Maracanã

Terça-feira - 21/07

  • 19h30 - Atlético-MG x Bahia - Arena MRV

Quarta-feira - 22/07

  • 21h30 - São Paulo x Athletico-PR - A definir
  • 21h30 - Internacional x Cruzeiro - Beira-Rio
  • 21h30 - Chapecoense x Flamengo - Arena Condá

Quinta-feira - 23/07

19h30 - Corinthians x Remo - Neo Química Arena
21h30 - Coritiba x Palmeiras - Couto Pereira

20ª rodada

Sábado - 25/07

  • 18h30 - Santos x Chapecoense - Vila Belmiro
  • 18h30 - Athletico-PR x Internacional - Arena da Baixada
  • 20h30 - Vasco x Mirassol - São Januário

Domingo - 26/07

  • 16h - Cruzeiro x Botafogo - Mineirão
  • 16h - Bahia x Corinthians - Arena Fonte Nova
  • 18h30 - Flamengo x São Paulo - Maracanã
  • 18h30 - Bragantino x Coritiba - Cícero de Souza Marques
  • 18h30 - Grêmio x Fluminense - Arena do Grêmio
  • 19h30 - Palmeiras x Atlético-MG - Allianz Parque
  • 19h30 - Remo x Vitória - Mangueirão

21ª rodada

Quarta-feira - 29/07

  • 19h30 - Mirassol x Remo - José Maria de Campos Maia
  • 19h30 - Internacional x Flamengo - Beira-Rio
  • 21h30 - Fluminense x Bahia - Maracanã
  • 21h30 - Vitória x Palmeiras - Barradão

Quinta-feira - 30/07

  • 19h30 - Corinthians x Athletico-PR - Neo Química Arena
  • 21h30 - Coritiba x Cruzeiro - Couto Pereira

Data a definir

  • Botafogo x Grêmio - Nilton Santos
  • São Paulo x Santos - A definir
  • Atlético-MG x Bragantino - Arena MRV
  • Chapecoense x Vasco - Arena Condá

22ª rodada

Sábado - 08/08

  • 16h - Grêmio x São Paulo - Arena do Grêmio
  • 18h30 - Remo x Atlético-MG - Mangueirão
  • 20h30 - Coritiba x Chapecoense - Couto Pereira
  • 21h - Botafogo x Fluminense - Nilton Santos

Domingo - 09/08

  • 11h - Cruzeiro x Mirassol - Mineirão
  • 16h - Palmeiras x Internacional - Allianz Parque
  • 16h - Bahia x Vasco - Arena Fonte Nova
  • 18h30 - Santos x Athletico-PR - Vila Belmiro
  • 18h30 - Bragantino x Corinthians - Cícero de Souza Marques
  • 19h30 - Flamengo x Vitória - Maracanã

23ª rodada

Sábado - 15/08

  • 16h30 - Fluminense x Palmeiras - Maracanã
  • 16h30 - Atlético-MG x Grêmio - Arena MRV
  • 18h30 - Athletico-PR x Bragantino - Arena da Baixada
  • 21h - São Paulo x Coritiba - Morumbis

Domingo - 16/08

  • 11h - Chapecoense x Bahia - Arena Condá
  • 16h - Vasco x Santos - São Januário
  • 18h30 - Mirassol x Flamengo - José Maria de Campos Maia
  • 18h30 - Vitória x Botafogo - Barradão
  • 19h30 - Corinthians x Cruzeiro - Neo Química Arena

Segunda-feira - 17/08

  • 20h - Internacional x Remo - Beira-Rio

24ª rodada

Sábado - 22/08

  • 16h - Fluminense x Remo - Maracanã
  • 18h30 - Internacional x Atlético-MG - Beira-Rio
  • 20h30 - Cruzeiro x Flamengo - Mineirão

Domingo - 23/08

  • 16h - Palmeiras x Vasco - Allianz Parque
  • 16h - Bragantino x Grêmio - Cícero de Souza Marques
  • 16h - Vitória x Bahia - Barradão
  • 18h30 - Santos x Mirassol - Vila Belmiro
  • 18h30 - Chapecoense x São Paulo - Arena Condá
  • 19h30 - Coritiba x Corinthians - Couto Pereira

Segunda-feira - 24/08

  • 20h - Botafogo x Athletico - Nilton Santos
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