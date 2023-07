A Copa do Mundo Feminina continua a todo vapor. Nesta terça-feira, 25, Espanha e Japão garantiram a classificação para as oitavas de final e se juntam entre as 16 melhores equipes do torneio.

Após goleada na estreia diante do Panamá, o Brasil precisa de mais uma vitória para se classificar. Desta vez, a equipe enfrenta a poderosa França, considerada a adversária mais forte do grupo.

Quando é o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo Feminina?

O Brasil entra em campo neste sábado, às 7h no estádio Suncorp Stadium, na Austrália, contra a seleção da França. As francesas empataram no jogo de estreia contra a Jamaica e vão com tudo em busca da vitória. A seleção brasileira, se vencer novamente, garante vaga nas oitavas.

Confira as datas dos jogos do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo feminina 2023