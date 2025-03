Quando começa o Brasileirão 2025? Veja data e onde assistir

As datas de início e fim do Brasileirão 2025 já foram divulgadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na última quarta-feira, 12. De acordo com o documento, o campeonato deve ter início no dia 29 de março e fim em 21 de dezembro.

Tradicionalmente iniciado em meados de abril, o torneio começará mais cedo para acomodar uma pausa durante o Mundial de Clubes da FIFA, programado para acontecer entre 15 de junho e 13 de julho nos Estados Unidos.

Impacto no planejamento dos clubes

Com essa mudança, o Brasileirão precisará de um planejamento para encaixar as rodadas antes e depois da pausa, e garantir que o campeonato seja concluído dentro do ano sem comprometer o desempenho das equipes envolvidas no torneio internacional. Além disso, a adaptação do calendário pode impactar também outras competições nacionais, como a Copa do Brasil, e até mesmo os torneios continentais, como a Libertadores e a Sul-Americana.

Brasil com quatro representantes no Mundial

Com o novo formato do Mundial de Clubes, que reunirá 32 equipes, o Brasil contará com quatro representantes já garantidos: Palmeiras, Flamengo e Fluminense (por conquistas da Libertadores de 2021, 2022 e 2023, respectivamente) e o campeão do Brasileirão de 2024. Dependendo dos resultados da edição atual da Libertadores, o país ainda pode ter mais um clube classificado.

Quais são os times da série A do Brasileirão?

Atlético-MG

Bahia

Botafogo

Ceará

Corinthians

Cruzeiro

Flamengo

Fluminense

Fortaleza

Grêmio

Internacional

Juventude

Mirassol

Palmeiras

Red Bull Bragantino

Santos

São Paulo

Sport

Vasco da Gama

Vitória