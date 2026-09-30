Julio César relembra 7 a 1 e revela: 'Teve alemão que não fez gol de propósito'

RESUMO | O ex-goleiro Júlio César revelou que acredita que o meia alemão Mesut Özil desperdiçou propositalmente uma chance clara de gol nos minutos finais da semifinal de 2014, além de detalhar a bronca que o alemão levou de Schweinsteiger por perder o lance.

A dolorosa derrota da Seleção Brasileira por 7 a 1 para a Alemanha, na semifinal da Copa do Mundo de 2014, continua revelando bastidores marcantes mais de uma década depois. Titular da meta brasileira naquele fatídico jogo no Mineirão, o ex-goleiro Júlio César surpreendeu ao declarar que acredita que o meia alemão Mesut Özil desperdiçou de propósito uma chance clara de gol quando o placar já marcava 7 a 0.

Em entrevista concedida à RomárioTV, o ex-arqueiro relembrou o lance ocorrido aos 44 minutos do segundo tempo, quando Özil recebeu em profundidade e, cara a cara com a defesa brasileira, finalizou para fora, raspando a trave direita de Júlio César. Na jogada seguinte ao lance desperdiçado, o meia Oscar marcou o único gol de honra do Brasil.

"O respeito do futebol alemão com a gente naquele jogo era sempre buscar o gol. Se tivessem que fazer dez, iam fazer. Mas eu acho que o Özil naquele lance, eu posso estar equivocado, mas foi um sentimento de momento. Ele vira muito o pé e a bola sai. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Na minha visão de momento, de estar cara a cara com o Özil, e pela qualidade dele, eu tenho minhas dúvidas se ele não quis perder aquele gol", afirmou Júlio César.

A cobrança implacável de Schweinsteiger

A postura competitiva dos jogadores alemães era tão implacável que o lance gerou irritação imediata dentro do próprio time europeu. O ex-goleiro detalhou a bronca furiosa que Özil levou de seu companheiro de equipe, o volante Bastian Schweinsteiger, logo após o erro na finalização.

"Cara, o Schweinsteiger dá um pique, meu irmão, do meio-campo e vai nele e dá uma dura, em alemão, obviamente. Eu olhei aqui e pensei: 'Que filho da..., moleque.' O cara tá ganhando de 7 a 0, então tu vê o tamanho da vontade dos caras em demonstrar realmente um futebol sério fazendo mais gols", completou o ex-jogador, ilustrando o nível de exigência da seleção alemã naquela campanha histórica.

O pesadelo do Mineirão

A semifinal da Copa do Mundo de 2014, disputada no dia 8 de julho no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, permanece gravada como a página mais dolorosa e vexatória da história da Seleção Brasileira. Jogando sob enorme pressão como anfitriã do torneio e desfalcada de seu principal craque, Neymar (lesionado), e do capitão Thiago Silva (suspenso), a equipe comandada pelo técnico Luiz Felipe Scolari sofreu uma goleada histórica por 7 a 1 diante da Alemanha.

O colapso defensivo brasileiro chocou o mundo do futebol com uma avalanche de gols em um intervalo inacreditável do primeiro tempo. Thomas Müller abriu o placar aos 11 minutos, dando início a um massacre histórico. Entre os minutos 23 e 29 da etapa inicial, a Alemanha marcou quatro gols em uma sequência surreal — com Miroslav Klose (que se isolou como o maior artilheiro da história das Copas com 16 gols), seguido por dois tentos de Toni Kroos e um de Sami Khedira —, levando o placar para impensáveis 5 a 0 em menos de meia hora de jogo.

No segundo tempo, a seleção europeia administrou o ritmo, mas ainda ampliou a vantagem com dois gols do atacante André Schürrle, construindo a maior derrota sofrida pelo Brasil em partidas oficiais de Copas do Mundo. O único gol de honra brasileiro foi marcado por Oscar aos 44 minutos do segundo tempo, decretando o histórico 7 a 1.

O que Júlio César afirmou sobre o lance de Özil?

O ex-goleiro acredita que o meia alemão perdeu de propósito uma chance clara de gol no final da partida de 2014.

Em que minuto aconteceu a jogada?

O lance ocorreu aos 44 minutos do segundo tempo, pouco antes do gol de honra marcado por Oscar para o Brasil.

Qual foi a reação dos jogadores alemães ao erro?

Bastian Schweinsteiger correu do meio-campo para cobrar severamente Özil por ter desperdiçado a oportunidade de ampliar a vantagem.

Qual era o placar do jogo no momento do lance?

A Alemanha vencia a partida de forma elástica pelo placar de 7 a 0.