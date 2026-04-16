Qual foi o resultado do jogo do Corinthians ontem? Veja quem fez os gols

Em jogo da Copa Libertadores na última quarta-feira, 15, o time enfrentou o Santa Fé na Neo Química Arena

Yuri Alberto: o técnico Fernando Diniz escalou os mesmos jogadores que começaram em campo no jogo contra o Palmeiras (Marco Galvao/Sports Press Photo/Getty Images)

Yuri Alberto: o técnico Fernando Diniz escalou os mesmos jogadores que começaram em campo no jogo contra o Palmeiras (Marco Galvao/Sports Press Photo/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Publicado em 16 de abril de 2026 às 06h10.

O Corinthians venceu o Santa Fé por 2 a 0 na noite de quarta-feira, 15, na Neo Química Arena, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O time segue com 100% de aproveitamento no Grupo E.

O técnico Fernando Diniz repetiu a escalação do clássico contra o Palmeiras e não contou com Memphis Depay. Do outro lado, o Santa Fé teve Rodallega como referência no ataque.

Quanto ficou o placar do jogo do Corinthians?

O Corinthians venceu por 2 a 0, com um gol no início do segundo tempo e outro na reta final da partida.

Após uma primeira etapa com mais posse de bola, mas poucas chances claras, o time abriu o placar logo depois do intervalo. Em escanteio cobrado por Garro, Gustavo Henrique escorou e Raniele marcou na pequena área.

O segundo gol saiu depois dos 30 minutos da etapa final. Em nova jogada de bola parada, Gustavo Henrique finalizou de voleio para ampliar.

Quem fez os gols do Corinthians ontem?

Os gols do Corinthians foram marcados por Raniele e Gustavo Henrique.

Como está a tabela atualizada do grupo E da Libertadores?

PosiçãoTimePontos ganhosJogosVitóriasEmpates
Corinthians6220
Peñarol1101
Santa Fé1201
Platense0100
