Qual foi o resultado do jogo do Corinthians ontem? Veja quem fez os gols

Yuri Alberto: o técnico Fernando Diniz escalou os mesmos jogadores que começaram em campo no jogo contra o Palmeiras (Marco Galvao/Sports Press Photo/Getty Images)
Publicado em 16 de abril de 2026 às 06h10.
O Corinthians venceu o Santa Fé por 2 a 0 na noite de quarta-feira, 15, na Neo Química Arena, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O time segue com 100% de aproveitamento no Grupo E.
O técnico Fernando Diniz repetiu a escalação do clássico contra o Palmeiras e não contou com Memphis Depay. Do outro lado, o Santa Fé teve Rodallega como referência no ataque.
O Corinthians venceu por 2 a 0, com um gol no início do segundo tempo e outro na reta final da partida.
Após uma primeira etapa com mais posse de bola, mas poucas chances claras, o time abriu o placar logo depois do intervalo. Em escanteio cobrado por Garro, Gustavo Henrique escorou e Raniele marcou na pequena área.
O segundo gol saiu depois dos 30 minutos da etapa final. Em nova jogada de bola parada, Gustavo Henrique finalizou de voleio para ampliar.
|Posição
|Time
|Pontos ganhos
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|1º
|Corinthians
|6
|2
|2
|0
|2º
|Peñarol
|1
|1
|0
|1
|3º
|Santa Fé
|1
|2
|0
|1
|4º
|Platense
|0
|1
|0
|0