Jogos de hoje, quinta-feira, 16 de abril: onde assistir ao vivo e horários

A quinta-feira será cheia de jogos importantes na Europa e na América do Sul, tanto para clubes quanto para seleções, com duelos decisivos pela Libertadores, Sul-Americana e Liga Europa.
Dentre os principais jogos, destaque para o jogo entre Flamengo x Independiente Medellin, às 21h30 de Brasília, pela Libertadores, e Brasil x Colômbia pela semifinal do Sul-Americano sub-17.
A programação ainda inclui partidas da Copa do Nordeste, Liga Conferência, Liga dos Campeões da Ásia, Copa Verde e Brasileirão Sub-20.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos
Copa Libertadores
- 19h - Palmeiras x Sporting Cristal
- 19h - Lanús x Always Ready
- 21h30 - Flamengo x Independiente Medellín
- 21h30 - Peñarol x Platense
Liga Europa
- 19h - Atlético-MG x Juventud
- 19h - Tigre x Macará
- 21h30 - Bragantino x Blooming
- 21h30 - San Lorenzo x Deportivo Cuenca
- 23h - Cienciano x Puerto Cabello
Copa do Nordeste
- 19h - América-RN x Fortaleza
- 19h - Imperatriz x ABC
Liga Europa
- 13h45 - Celta x Freiburg
- 16h - Real Betis x Braga
- 16h - Aston Villa x Bologna
- 16h - Nottingham Forest x Porto
Liga Conferência
- 13h45 - AZ Alkmaar x Shakhtar Donetsk
- 16h - Fiorentina x Crystal Palace
- 16h - AEK Atenas x Rayo Vallecano
- 16h - Strasbourg x Mainz
Liga dos Campeões da Ásia
- 13h15 - Al-Sadd x Vissel Kobe
Copa Verde
- 18h - Tocantinópolis x Atlético-GO
- 20h30 - Operário-MS x Primavera-MT
Brasileirão Sub-20
- 15h - Avaí x São Paulo
- 21h30 - Corinthians x Santos
Sul-Americano sub-17
- 17h - Equador x Argentina
- 20h - Brasil x Colômbia
Onde assistir ao vivo ao jogo entre Flamengo x Independiente Medellín
Flamengo x Independiente Medellín, às 21h30 de Brasília, válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, terá transmissão da ESPN e Disney+
Onde assistir ao vivo Brasil x Colômbia
Brasil x Colômbia, às 20h de Brasília, válido pela semifinal do Sul-Americano Sub-17, terá transmissão do Sportv.
Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?
Globo
- Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quinta, 16.
SBT
- Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta, 16.
Record
- Nenhum jogo vai passar na Record nesta quinta, 16.
Band
- Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta, 16.
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv
- 17h - Equador x Argentina - Sul-Americano Sub-17
- 20h - Brasil x Colômbia - Sul-Americano Sub-16
- 21h30 - Corinthians x Santos - Brasileirão Sub-20
BandSports
- Nenhum jogo vai passar na BandSports nesta quinta, 16.
ESPN
- 13h15 - Al Sadd x Vissel Kobe - Liga das Campeões da Ásia
- 19h - Atlético-MG x Juventud - Sul-Americana
- 21h30 - Flamengo x Independiente Medellín - Libertadores
ESPN2
- 23h - Cienciano x Puerto Cabello - Sul-Americana
ESPN3
- Nenhum jogo vai passar na ESPN 3 nesta quinta, 16.
ESPN4
- 19h - Lanús x Always Ready - Libertadores
- 21h30 - Bragantino x Blooming - Sul-Americana
XSports
- Nenhum jogo vai passar na Xsports nesta quinta, 16.
Premiere
- Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quinta, 16.
TNT Sports
- Nenhum jogo vai passar na TNT Sports nesta quinta, 16.
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Disney+
- 13h15 - Al Sadd x Vissel Kobe - Liga das Campeões da Ásia
- 19h - Lanús x Always Ready - Libertadores
- 19h - Atlético-MG x Juventud - Sul-Americana
- 21h30 - Bragantino x Blooming - Sul-Americana
- 21h30 - Flamengo x Independiente Medellín - Libertadores
- 23h - Cienciano x Puerto Cabello - Sul-Americana
Ge TV
- Nenhum jogo vai passar na GeTV nesta quinta, 16.
Canal Goat
- Nenhum jogo vai passar no Canal Goat nesta quinta, 16.
Onefootball
- Nenhum jogo vai passar na Onefootball nesta quinta, 16.
HBO Max
- Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quinta, 16.
Paramount+
- 19h - Palmeiras x Sporting Cristal - Libertadores
- 19h - Tigre x Macará - Sul-Americana
- 21h30 - Peñarol x Platense - Libertadores
- 21h30 - San Lorenzo x Deportivo Cuenca - Sul-Americana
Prime Vídeo
- 13h45 - Celta x Freiburg - Liga Europa
- 16h - Real Betis x Braga - Liga Europa
- 16h - Aston Villa x Bologna - Liga Europa
- 16h - Nottingham Forest x Porto - Liga Europa