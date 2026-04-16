Jogos de hoje, quinta-feira, 16 de abril: onde assistir ao vivo e horários

A quinta-feira será cheia de jogos importantes na Europa e na América do Sul, tanto para clubes quanto para seleções, com duelos decisivos pela Libertadores, Sul-Americana e Liga Europa.

Dentre os principais jogos, destaque para o jogo entre Flamengo x Independiente Medellin, às 21h30 de Brasília, pela Libertadores, e Brasil x Colômbia pela semifinal do Sul-Americano sub-17.

A programação ainda inclui partidas da Copa do Nordeste, Liga Conferência, Liga dos Campeões da Ásia, Copa Verde e Brasileirão Sub-20.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos

Copa Libertadores

19h - Palmeiras x Sporting Cristal

19h - Lanús x Always Ready

21h30 - Flamengo x Independiente Medellín

21h30 - Peñarol x Platense

Liga Europa

19h - Atlético-MG x Juventud

19h - Tigre x Macará

21h30 - Bragantino x Blooming

21h30 - San Lorenzo x Deportivo Cuenca

23h - Cienciano x Puerto Cabello

Copa do Nordeste

19h - América-RN x Fortaleza

19h - Imperatriz x ABC

Liga Europa

13h45 - Celta x Freiburg

16h - Real Betis x Braga

16h - Aston Villa x Bologna

16h - Nottingham Forest x Porto

Liga Conferência

13h45 - AZ Alkmaar x Shakhtar Donetsk

16h - Fiorentina x Crystal Palace

16h - AEK Atenas x Rayo Vallecano

16h - Strasbourg x Mainz

Liga dos Campeões da Ásia

13h15 - Al-Sadd x Vissel Kobe

Copa Verde

18h - Tocantinópolis x Atlético-GO

20h30 - Operário-MS x Primavera-MT

Brasileirão Sub-20

15h - Avaí x São Paulo

21h30 - Corinthians x Santos

Sul-Americano sub-17

17h - Equador x Argentina

20h - Brasil x Colômbia

Onde assistir ao vivo ao jogo entre Flamengo x Independiente Medellín

Flamengo x Independiente Medellín, às 21h30 de Brasília, válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, terá transmissão da ESPN e Disney+

Onde assistir ao vivo Brasil x Colômbia

Brasil x Colômbia, às 20h de Brasília, válido pela semifinal do Sul-Americano Sub-17, terá transmissão do Sportv.

Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quinta, 16.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta, 16.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta quinta, 16.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta, 16.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

17h - Equador x Argentina - Sul-Americano Sub-17

20h - Brasil x Colômbia - Sul-Americano Sub-16

21h30 - Corinthians x Santos - Brasileirão Sub-20

BandSports

Nenhum jogo vai passar na BandSports nesta quinta, 16.

ESPN

13h15 - Al Sadd x Vissel Kobe - Liga das Campeões da Ásia

19h - Atlético-MG x Juventud - Sul-Americana

21h30 - Flamengo x Independiente Medellín - Libertadores

ESPN2

23h - Cienciano x Puerto Cabello - Sul-Americana

ESPN3

Nenhum jogo vai passar na ESPN 3 nesta quinta, 16.

ESPN4

19h - Lanús x Always Ready - Libertadores

21h30 - Bragantino x Blooming - Sul-Americana

XSports

Nenhum jogo vai passar na Xsports nesta quinta, 16.

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quinta, 16.

TNT Sports

Nenhum jogo vai passar na TNT Sports nesta quinta, 16.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

13h15 - Al Sadd x Vissel Kobe - Liga das Campeões da Ásia

19h - Lanús x Always Ready - Libertadores

19h - Atlético-MG x Juventud - Sul-Americana

21h30 - Bragantino x Blooming - Sul-Americana

21h30 - Flamengo x Independiente Medellín - Libertadores

23h - Cienciano x Puerto Cabello - Sul-Americana

Ge TV

Nenhum jogo vai passar na GeTV nesta quinta, 16.

Canal Goat

Nenhum jogo vai passar no Canal Goat nesta quinta, 16.

Onefootball

Nenhum jogo vai passar na Onefootball nesta quinta, 16.

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quinta, 16.

Paramount+

19h - Palmeiras x Sporting Cristal - Libertadores

19h - Tigre x Macará - Sul-Americana

21h30 - Peñarol x Platense - Libertadores

21h30 - San Lorenzo x Deportivo Cuenca - Sul-Americana

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