Esporte

Jogos de hoje, quinta-feira, 16 de abril: onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos deste domingo online e na TV por assinatura

Futebol: duelos da Libertadores e Sul-Americana vão movimentar a quinta-feira de futebol (Esportes/Exame)

Futebol: duelos da Libertadores e Sul-Americana vão movimentar a quinta-feira de futebol (Esportes/Exame)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 16 de abril de 2026 às 06h26.

A quinta-feira será cheia de jogos importantes na Europa e na América do Sul, tanto para clubes quanto para seleções, com duelos decisivos pela Libertadores, Sul-Americana e Liga Europa.

Dentre os principais jogos, destaque para o jogo entre Flamengo x Independiente Medellin, às 21h30 de Brasília, pela Libertadores, e Brasil x Colômbia pela semifinal do Sul-Americano sub-17.

A programação ainda inclui partidas da Copa do Nordeste, Liga Conferência, Liga dos Campeões da Ásia, Copa Verde e Brasileirão Sub-20.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos

Copa Libertadores

  • 19h - Palmeiras x Sporting Cristal
  • 19h - Lanús x Always Ready
  • 21h30 - Flamengo x Independiente Medellín
  • 21h30 - Peñarol x Platense

Liga Europa

  • 19h - Atlético-MG x Juventud
  • 19h - Tigre x Macará
  • 21h30 - Bragantino x Blooming
  • 21h30 - San Lorenzo x Deportivo Cuenca
  • 23h - Cienciano x Puerto Cabello

Copa do Nordeste

  • 19h - América-RN x Fortaleza
  • 19h - Imperatriz x ABC

Liga Europa

  • 13h45 - Celta x Freiburg
  • 16h - Real Betis x Braga
  • 16h - Aston Villa x Bologna
  • 16h - Nottingham Forest x Porto

Liga Conferência

  • 13h45 - AZ Alkmaar x Shakhtar Donetsk
  • 16h - Fiorentina x Crystal Palace
  • 16h - AEK Atenas x Rayo Vallecano
  • 16h - Strasbourg x Mainz

Liga dos Campeões da Ásia

  • 13h15 - Al-Sadd x Vissel Kobe

Copa Verde

  • 18h - Tocantinópolis x Atlético-GO
  • 20h30 - Operário-MS x Primavera-MT

Brasileirão Sub-20

  • 15h - Avaí x São Paulo
  • 21h30 - Corinthians x Santos

Sul-Americano sub-17

  • 17h - Equador x Argentina
  • 20h - Brasil x Colômbia

Onde assistir ao vivo ao jogo entre Flamengo x Independiente Medellín

Flamengo x Independiente Medellín, às 21h30 de Brasília, válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, terá transmissão da ESPN e Disney+

Onde assistir ao vivo Brasil x Colômbia

Brasil x Colômbia, às 20h de Brasília, válido pela semifinal do Sul-Americano Sub-17, terá transmissão do Sportv.

Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?

Globo

  • Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quinta, 16.

SBT

  • Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta, 16.

Record

  • Nenhum jogo vai passar na Record nesta quinta, 16.

Band

  • Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta, 16.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

  • 17h - Equador x Argentina -  Sul-Americano Sub-17
  • 20h - Brasil x Colômbia - Sul-Americano Sub-16
  • 21h30 - Corinthians x Santos - Brasileirão Sub-20

BandSports

  • Nenhum jogo vai passar na BandSports nesta quinta, 16.

ESPN

  • 13h15 - Al Sadd x Vissel Kobe - Liga das Campeões da Ásia
  • 19h - Atlético-MG x Juventud - Sul-Americana
  • 21h30 - Flamengo x Independiente Medellín - Libertadores

ESPN2

  • 23h - Cienciano x Puerto Cabello - Sul-Americana

ESPN3

  • Nenhum jogo vai passar na ESPN 3 nesta quinta, 16.

ESPN4

  • 19h - Lanús x Always Ready - Libertadores
  • 21h30 - Bragantino x Blooming - Sul-Americana

XSports

  • Nenhum jogo vai passar na Xsports nesta quinta, 16.

Premiere

  • Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quinta, 16.

TNT Sports

  • Nenhum jogo vai passar na TNT Sports nesta quinta, 16.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

  • 13h15 - Al Sadd x Vissel Kobe - Liga das Campeões da Ásia
  • 19h - Lanús x Always Ready - Libertadores
  • 19h - Atlético-MG x Juventud - Sul-Americana
  • 21h30 - Bragantino x Blooming - Sul-Americana
  • 21h30 - Flamengo x Independiente Medellín - Libertadores
  • 23h - Cienciano x Puerto Cabello - Sul-Americana

Ge TV

  • Nenhum jogo vai passar na GeTV nesta quinta, 16.

Canal Goat

  • Nenhum jogo vai passar no Canal Goat nesta quinta, 16.

Onefootball

  • Nenhum jogo vai passar na Onefootball nesta quinta, 16.

HBO Max

  • Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quinta, 16.

Paramount+

  • 19h - Palmeiras x Sporting Cristal - Libertadores
  • 19h - Tigre x Macará - Sul-Americana
  • 21h30 - Peñarol x Platense - Libertadores
  • 21h30 - San Lorenzo x Deportivo Cuenca - Sul-Americana

Prime Vídeo

  • 13h45 - Celta x Freiburg - Liga Europa
  • 16h - Real Betis x Braga - Liga Europa
  • 16h - Aston Villa x Bologna - Liga Europa
  • 16h - Nottingham Forest x Porto - Liga Europa

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