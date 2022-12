Qual é o histórico do Brasil em disputa de pênaltis na Copa do Mundo

Para chegar na semifinal da Copa do Mundo, o Brasil terá que passar pela disputa de pênaltis contra a Croácia. Após o empate em 1 a 1 na prorrogação, a Seleção Brasileira irá para a sua quinta decisão de Mundial nas penalidades.

O histórico brasileiro em decisões por penalidades na história da Copa do Mundo é satisfatório: são três vitórias es uma derrota nas quatro vezes que disputou. Relembre o desempenho do Brasil.

Em 1986, o Brasil empatou com a França em 1 a 1 nas quartas de final e perdeu por 4 a 3 nos pênaltis. A equipe comandada por Tele Santana chegou 100% na fase após três vitórias e a goleada sobre a Polônia por 4 a 0, nas oitavas de final.

Na edição de 1994, a lembrança da decisão dos pênaltis do Brasil é feliz. Na final contra a Itália, a partida terminou 0 a 0 e a seleção levou o título após ganhar de 3 a 0 nas penalidades.

Na Copa de 1998, a Seleção Brasileira foi para final após vencer a Holanda na semifinal nos pênaltis. As equipes ficaram no 1 a 1 no tempo normal e o Brasil ganhou de 4 a 2 nas penalidades.

No Mundial de 2014, o Brasil venceu o Chile nas quartas de final em uma disputa emocionante. Após a partida terminar 1 a 1, com direito a bola na trave dos chilenos no último minuto da prorrogação, o Brasil ganhou nas penalidades.