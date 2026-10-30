E o calendário? Clube escocês terá que dividir o time e jogar duas partidas simultâneas

Um clube da quinta divisão do futebol escocês terá que dividir seu elenco para disputar duas partidas em competições diferentes no mesmo dia, com apenas 30 minutos de diferença entre os horários de início. O Johnstone Burgh enfrenta Tayport pela Scottish Communities Cup às 14h30 e encara o Dunipace pela Lowland League Cup às 15h, ambos no sábado, 21 de novembro.

Os jogos serão disputados fora de casa e em cidades diferentes, separadas por cerca de 105 quilômetros. Sem conseguir um acordo para alterar o calendário, o clube confirmou que levará equipes distintas para cumprir os dois compromissos.

Por que o clube ficou com os dois jogos no mesmo horário?

Segundo o The Athletic, o conflito foi provocado pelo congestionamento do calendário após o adiamento de uma partida da Copa da Escócia contra o Formartine United, em razão das condições do gramado encharcado pela chuva. A reorganização dos compromissos contribuiu para o choque entre as datas das duas copas.

Como as competições são organizadas por entidades diferentes, encontrar uma nova data para um dos confrontos se mostrou complicado. O clube tentou negociar alternativas para evitar que as partidas fossem disputadas praticamente ao mesmo tempo, mas não chegou a um acordo.

Em comunicado aos torcedores, o Johnstone Burgh informou que propôs transferir o confronto com o Tayport para um dia de semana, uma sexta-feira à noite ou um domingo à tarde. Também tentou reorganizar outros compromissos do calendário e sugeriu realizar as partidas antes ou depois uma da outra.

Outra proposta foi abrir mão de sua parte na renda da bilheteria para compensar eventuais inconvenientes causados pela mudança. Nenhuma das alternativas, porém, resultou em uma solução.

“Estamos extremamente desapontados por, apesar de todos os nossos esforços, não termos conseguido encontrar uma solução razoável que nos permitisse competir em ambos os jogos com a nossa melhor equipe disponível”, afirmou o clube em comunicado.

Como o time irá disputar duas partidas simultâneas?

Com os horários mantidos, o Johnstone Burgh precisará montar dois grupos de jogadores e dividir também parte da comissão técnica. Atletas das categorias de base, incluindo jogadores do time sub-20, poderão ser chamados para completar as equipes.

O primeiro compromisso será contra o Tayport, pela Scottish Communities Cup, às 14h30. Trinta minutos depois, às 15h, outra formação do clube entrará em campo contra o Dunipace, pela Lowland League Cup.

A distância entre os estádios impede que o elenco principal participe das duas partidas. Por isso, o clube terá de administrar os recursos disponíveis para cumprir os compromissos sem contar com todos os seus jogadores em ambos os confrontos.

O Johnstone Burgh agradeceu aos clubes envolvidos pelas conversas e reconheceu que as equipes desejavam manter a tradição de disputar partidas nas tardes de sábado. Ao mesmo tempo, lamentou não ter conseguido uma alternativa para competir nas duas copas com seus elencos mais fortes.