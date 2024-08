Ucrânia usa foguetes e drones para ataque na Rússia

A Ucrânia lançou ataques com foguetes e drones enquanto suas forças expandiam suas operações dentro da região russa de Kursk, no segundo dia de uma incursão ousada que forçou Moscou a redistribuir tropas da frente ucraniana. As informações são do Financial Times.

Vladimir Putin disse que o ataque, um dos maiores desde que o presidente russo lançou sua invasão à Ucrânia em 2022, foi uma "grande provocação". Na quarta-feira, ele acusou as forças de Kiev de "atirar indiscriminadamente" em alvos civis com mísseis.

Valery Gerasimov, chefe do estado-maior da Rússia, disse a Putin na quarta-feira que as forças de Moscou mataram quase um terço do contingente ucraniano de mil homens e os impediram de avançar mais.

"A operação terminará com a derrota do inimigo e nosso avanço até a fronteira", disse Gerasimov.

As autoridades russas relataram que 28 moradores ficaram feridos e pelo menos cinco morreram, de acordo com a agência de notícias Tass. Kiev não comentou sobre a operação ou as alegações da Rússia sobre as baixas ucranianas.

O ataque ocorre em um momento crítico para a Ucrânia, que está perdendo território para o exército da Rússia e ainda luta para repor e motivar seus militares abalados. Kiev ainda enfrenta um potencial colapso no apoio dos EUA contra a Rússia caso Donald Trump seja eleito. O republicano já declarou que iria repensar o apoio americano no combate.

Ataques dentro da Rússia

A Ucrânia já lançou ataques dentro da Rússia antes, usando cidadãos russos lutando por Kiev em unidades operando sob o comando da diretoria de inteligência militar da Ucrânia, a GUR. Mas esta incursão parece ser mais significativa em termos das forças mobilizadas.

De acordo com autoridades na região de Sumy, na Ucrânia, na fronteira com Kursk, as forças russas retaliaram com ataques aéreos na quarta-feira. As defesas aéreas derrubaram "um míssil balístico, dois UAVs e um helicóptero" sobre a região de Sumy, disseram eles.

Tropas ucranianas também tomaram um posto de trânsito de gás em Sudzha, em um dos últimos gasodutos que ainda fornecem gás russo para a Europa Central, de acordo com o Rybar, um meio de comunicação próximo ao Ministério da Defesa russo.