O que aconteceu com Lewis Dixon? Entenda por que o lutador caiu duro após nocaute

Um nocauteem apenas 40 segundos terminou com uma cena que chamou a atenção do público no BKFC 96, evento de boxe sem luvas realizado em Glasgow, na Escócia, no último sábado, 7. O inglês Lewis Dixon foi derrubado por Cory Chapman e, após o golpe, permaneceu com o corpo rígido e os braços em uma posição incomum, semelhante à guarda de um esgrimista.

O episódio ficou conhecido pela manifestação do chamado fencing response, ou reflexo de esgrima. A reação involuntária é associada a impactos na cabeça e pode ser um sinal de concussão. Apesar da aparência preocupante, Dixon foi avaliado pela equipe médica, recuperou-se e conseguiu ficar de pé ainda no local. Segundo apuração do The Athletic, ele não precisou ser encaminhado ao hospital.

O que aconteceu com Lewis Dixon?

Dixon fazia sua estreia na organização e enfrentou o compatriota Cory Chapman em uma luta da categoria peso-galo. O combate terminou aos 40 segundos do primeiro round, depois que Chapman conectou um cruzado de esquerda que levou o adversário ao chão.

Após o impacto, Dixon ficou momentaneamente rígido, sem conseguir amortecer a queda ou reagir de imediato. O árbitro interrompeu a luta e permitiu a entrada da equipe médica para prestar atendimento.

O lutador foi examinado ainda no evento e, posteriormente, conseguiu se levantar. Chapman venceu por nocaute e chegou à segunda vitória em duas apresentações pelo BKFC.

TIMBERRRRR! ANOTHER KO FOR COREY CHAPMAN 😱 #BKFC96 | Live Now on BKFC+ https://t.co/ovnecYboEB — Bare Knuckle FC (@bareknucklefc) November 7, 2026

O que é o reflexo de esgrima?

O fencing response é uma reação neurológica involuntária que pode aparecer depois de um impacto significativo na cabeça. A pessoa assume uma postura corporal rígida, com um dos braços estendido e o outro flexionado, em uma posição que lembra a guarda utilizada na esgrima — origem do nome.

O movimento está relacionado ao reflexo tônico-cervical assimétrico, uma resposta natural observada em bebês durante os primeiros meses de vida. Após um trauma craniano, alterações temporárias na atividade do sistema nervoso podem provocar uma manifestação semelhante em adultos.

A reação é considerada um sinal de possível lesão cerebral traumática e pode estar associada à concussão. Por isso, quando aparece após um golpe, exige avaliação médica e a interrupção imediata da atividade esportiva.

O reflexo de esgrima significa uma lesão cerebral grave?

A postura pode causar preocupação, mas, isoladamente, não permite determinar a gravidade de uma lesão nem prever o tempo de recuperação do atleta.

Um estudo publicado em 2025 por pesquisadores da Universidade de Pittsburgh analisou 57 ocorrências do reflexo de esgrima em jogadores profissionais de futebol americano. Os cientistas não encontraram diferenças significativas no tempo de recuperação, nos sintomas relatados ou nos resultados de avaliações neurológicas entre atletas que apresentaram a reação e aqueles que sofreram concussão sem manifestá-la.

Isso não significa que o reflexo deva ser ignorado. A resposta é um sinal importante de possível concussão, mas o diagnóstico e a avaliação da gravidade dependem de exames clínicos e da observação de outros sintomas.

No caso de Dixon, a recuperação ainda no local e a ausência de necessidade de hospitalização foram informações divulgadas após a luta. Não foram apresentados detalhes públicos de exames neurológicos que permitam determinar a extensão de uma eventual lesão.