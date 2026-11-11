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Grupo Ultra lança programa de estágio em IA com bolsa de R$ 3,2 mil e vagas em cinco empresas

Um dos diferenciais da iniciativa é o modelo de job rotation, que permitirá aos participantes circular pelas diferentes empresas do grupo ao longo do estágio

As vagas são destinadas a estudantes dos cursos de Computação, Ciência de Dados, Sistemas de Informação, Engenharias, Administração, Economia e áreas correlatas, com previsão de formatura para dezembro de 2027 (Claudio Belli)

As vagas são destinadas a estudantes dos cursos de Computação, Ciência de Dados, Sistemas de Informação, Engenharias, Administração, Economia e áreas correlatas, com previsão de formatura para dezembro de 2027 (Claudio Belli)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

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Publicado em 11 de novembro de 2026 às 18h15.

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O Grupo Ultra lançou o Ultra.tech, novo programa para estudantes interessados em inteligência artificial, dados, automação e tecnologia. A iniciativa oferece bolsa-auxílio de R$ 3.200 mensais e permitirá que os participantes atuem em projetos reais de diferentes empresas do grupo, incluindo Ultrapar, Ipiranga, Ultragaz, Ultracargo e Hidrovias do Brasil.

As inscrições podem ser realizadas até 13 de novembro de 2026 por meio do site oficial do programa. O estágio terá início em janeiro de 2027.

A proposta do Ultra.tech é oferecer uma experiência multinegócios, permitindo que os estudantes conheçam diferentes operações e desafios empresariais em uma das maiores companhias do país. O programa será realizado na sede do grupo, em São Paulo.

As vagas são destinadas a estudantes dos cursos de Computação, Ciência de Dados, Sistemas de Informação, Engenharias, Administração, Economia e áreas correlatas, com previsão de formatura para dezembro de 2027.

Segundo Manuella Oliveira, diretora de Pessoas e Comunicação da Ultrapar, o programa foi estruturado para aproximar jovens talentos dos desafios reais de transformação digital enfrentados pelas empresas do grupo.

"Buscamos estudantes inquietos, que querem ir além da teoria e usar dados, IA e automação para a transformação dos nossos negócios. O Ultra.tech foi criado para oferecer uma experiência de desenvolvimento consistente, com exposição a diferentes negócios e contato próximo com lideranças."

Job rotation e formação em inteligência artificial

Um dos diferenciais da iniciativa é o modelo de job rotation, que permitirá aos participantes circular pelas diferentes empresas do grupo ao longo do estágio.

Além da atuação prática, os estudantes terão acesso a uma trilha estruturada de desenvolvimento, contato com executivos seniores e programas de capacitação focados em inteligência artificial desde os primeiros meses da jornada.

Para Rodrigo Marangoni, gerente executivo de Tecnologia da Ultrapar, o objetivo é formar profissionais capazes de conectar tecnologia e estratégia de negócios.

"Acredito que a tecnologia gera valor quando está conectada aos desafios reais do negócio. No Ultra.tech, queremos formar profissionais com essa visão, capazes de usar dados, automação e inteligência artificial para resolver problemas, apoiar decisões e gerar resultados para os negócios do Grupo."

Benefícios

Além da bolsa de R$ 3.200, os selecionados terão acesso a:

  • Vale-refeição;
  • Vale-transporte;
  • Assistência médica;
  • Seguro de vida;
  • TotalPass;
  • Parcerias educacionais.

A iniciativa reforça a crescente disputa das grandes empresas por talentos especializados em inteligência artificial e análise de dados, áreas que vêm ganhando protagonismo nos planos de transformação digital das companhias brasileiras.

Acompanhe tudo sobre:UltragazIpiranga

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