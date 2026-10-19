Debate na Band espelha a campanha de ataques entre Lula e Flávio

O primeiro encontro entre Lula e Flávio Bolsonaro diante das câmeras dispensou os filtros que costumam suavizar debates presidenciais e exibiu, em duas horas de transmissão, a natureza da disputa travada desde o primeiro turno. Ofensas pessoais, referências a familiares e insinuações sobre a conduta alheia ocuparam o espaço que o eleitor poderia esperar das propostas.

O estúdio da Band reproduziu com fidelidade uma campanha construída sobre o desgaste do oponente, estratégia previsível numa eleição em que os dois candidatos chegam à reta final com índices de rejeição muito elevados.

A lógica é conhecida. Com a maioria do eleitorado disposta a recusar ambos, a vitória tende a ficar com quem conseguir tornar o rival ainda mais inaceitável. Foi o que as duas campanhas buscaram no domingo, diante de uma plateia expressiva: estima-se que algo entre 15 e 20 milhões de telespectadores tenham sido alcançados pela transmissão em todo o país, com maior concentração nos primeiros blocos e alcance multiplicado pela circulação de trechos nas redes.

Os dois tempos do debate

Flávio aproveitou melhor a largada. Assertivo, ocupou o palco com desenvoltura, explorou a familiaridade com a segurança pública e impôs ao presidente um início visivelmente desconfortável. Lula reagiu em duas frentes. Na saúde e na discussão sobre o fim da escala 6x1, recorreu às propostas e ao acervo de medidas do governo, terreno em que o senador mostrou menos fôlego. No plano pessoal, desafiou o oponente a abrir seus sigilos bancário e telefônico, produziu momentos de constrangimento e reequilibrou a disputa no campo da postura.

A insistência na questão ética indica que o PT pretende mantê-la no centro da última semana, coerente com a aposta de elevar o custo de imagem do adversário até o dia da votação.

O risco da ironia

O comportamento de Flávio fora do seu tempo de fala merece atenção. Posicionado com frequência atrás do presidente, ao alcance do enquadramento, o senador reagiu às intervenções do petista com sorrisos irônicos e expressões pensadas para as câmeras. O recurso costuma animar a base bolsonarista, e as pesquisas qualitativas mostram com recorrência que o eleitor pendular tende a interpretar esse tipo de encenação como cinismo, sobretudo quando dirigida a um presidente da República.

O desentendimento entre assessores das duas campanhas nas considerações finais completou o retrato de uma noite em que a hostilidade prevaleceu do início ao fim. Para os eleitores moderados, que já resistem aos dois nomes, o espetáculo oferece sobretudo razões adicionais para o voto nulo ou a abstenção, fator que vem beneficiando o senador, cujo eleitorado demonstra maior disposição de comparecer.

A vantagem de quem lidera

A história recente recomenda cautela ao atribuir aos debates poder de decisão. Desde a controversa edição do último confronto entre Collor e Lula, em 1989, raros encontros televisivos produziram deslocamentos expressivos na reta final de uma eleição presidencial.

A falta de um desfecho favorável a qualquer dos lados tem, ainda assim, um beneficiário. Quando a disputa termina empatada, o saldo pende para quem está à frente, mesmo que a vantagem caiba na margem de erro, porque o ônus de inverter a trajetória pertence a quem persegue. Lula precisava de um fato capaz de deslocar o eleitor indeciso e chegar à última semana com uma oportunidade a menos para produzi-lo.

O debate da TV Globo, na sexta-feira, no Rio de Janeiro, tende a reproduzir o roteiro de domingo, e nada sugere que as campanhas pretendam abandonar a estratégia que as trouxe até aqui. As pesquisas da semana dirão se algo se moveu. Numa disputa entre candidatos tão rejeitados, a hipótese mais provável segue sendo a de uma decisão por margem estreita, definida em boa medida pela capacidade de cada lado de levar seus eleitores até a seção eleitoral.