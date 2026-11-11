Lula se reúne com Delcy Rodríguez e negocia retomada de relações entre Brasil e Venezuela

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta quarta-feira, 11, com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, em Antália, na Turquia. O encontro aconteceu durante a COP31 e foi o primeiro entre os dois desde a captura e prisão de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos, em 3 de janeiro.

Segundo o Palácio do Planalto, os dois "manifestaram disposição para retomar plenamente" as relações bilaterais. Na reunião, Lula destacou a importância econômica da parceria e mencionou as recentes missões empresariais brasileiras à Venezuela.

Os presidentes discutiram a possibilidade de ampliar os investimentos brasileiros no setor petrolífero venezuelano, além da revisão do Acordo de Complementação Econômica nº 69 (ACE-69) e das tarifas aplicadas aos automóveis brasileiros. Rodríguez sugeriu que o Brasil envie uma delegação negociadora a Caracas para tratar dos temas.

Como encaminhamento, Lula e Delcy acertaram uma visita do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, à Venezuela ainda neste ano. A data da viagem, no entanto, não foi definida.