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Lula se reúne com Delcy Rodríguez e negocia retomada de relações entre Brasil e Venezuela

Segundo o Palácio do Planalto, os dois "manifestaram disposição para retomar plenamente" as relações bilaterais

Reunião entre Lula e Delcy Rodríguez ocorreu em Antália durante a COP31 (Ricardo Stuckert/Divulgação)

Reunião entre Lula e Delcy Rodríguez ocorreu em Antália durante a COP31 (Ricardo Stuckert/Divulgação)

Naty Falla
Naty Falla

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Publicado em 11 de novembro de 2026 às 18h17.

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Lula se reuniu com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, na Turquia durante a COP31. Os dois discutiram a retomada das relações bilaterais após a prisão de Nicolás Maduro pelos EUA. O encontro incluiu negociações sobre cooperação econômica, especialmente no setor petrolífero e revisão de acordos comerciais.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta quarta-feira, 11, com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, em Antália, na Turquia. O encontro aconteceu durante a COP31 e foi o primeiro entre os dois desde a captura e prisão de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos, em 3 de janeiro.

Segundo o Palácio do Planalto, os dois "manifestaram disposição para retomar plenamente" as relações bilaterais. Na reunião, Lula destacou a importância econômica da parceria e mencionou as recentes missões empresariais brasileiras à Venezuela.

Os presidentes discutiram a possibilidade de ampliar os investimentos brasileiros no setor petrolífero venezuelano, além da revisão do Acordo de Complementação Econômica nº 69 (ACE-69) e das tarifas aplicadas aos automóveis brasileiros. Rodríguez sugeriu que o Brasil envie uma delegação negociadora a Caracas para tratar dos temas.

Como encaminhamento, Lula e Delcy acertaram uma visita do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, à Venezuela ainda neste ano. A data da viagem, no entanto, não foi definida.

"O presidente Lula afirmou sua determinação de estreitar relações com todos os países da América do Sul em seu próximo mandato. Os dois presidentes concordaram em manter contato para aprofundar a discussão sobre possíveis áreas de cooperação", diz a nota do Planalto.

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