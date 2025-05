Popó x Duda Nagle: saiba onde assistir a luta e qual o horário

A pesagem do Fight Music Show 6 será realizada nesta sexta-feira, 16, a partir das 16h (horário de Brasília), no Mercado Municipal de São Paulo, com transmissão ao vivo pelo Combate, Combate.com e YouTube do Combate.

Será a última oportunidade para os lutadores, incluindo o tetracampeão mundial de boxe Acelino Popó Freitas e o ator Duda Nagle, se enfrentarem visualmente antes das lutas do sábado.

O evento principal da sexta edição do Fight Music Show, marcada para 17 de maio, às 17h30, trará Popó Freitas contra Duda Nagle no ringue. O card também conta com nomes como Rogério Minotouro e MC Livinho.

Na entrevista ao site GE, Duda Nagle revelou que vai apostar na experiência de ator para surpreender o ex-lutador profissional. "A minha estratégia é exatamente usar minhas fraquezas como forças.

Não pretendo ser previsível como um lutador profissional é", disse o artista, que encara o boxe como uma "brincadeira séria". Ele afirmou que lutará respeitando a hierarquia e que não adotará provocações, diferentemente do último adversário de Popó no evento.

A luta será transmitida ao vivo pelo Combate e, na TV aberta, pela Globo após o programa Altas Horas. O ge e o YouTube do Combate mostrarão as primeiras lutas, enquanto o Combate.com fará a cobertura completa em Tempo Real.

Veja abaixo o card completo do Fight Music Show 6:

Fight Music Show 6

17 de maio de 2025, às 17h30 (horário de Brasília) – São Paulo