Playoffs da NFL: onde assistir, confrontos e horários das semifinais

Com o término do Wild Card na última segunda-feira, 15, as semifinais dos playoffs da NFL foram definidos. No próximo fim de semana, iniciam-se os confrontos que garantirão vaga ao Super Bowl LVIII.

Com as melhores campanhas na temporada regular, Baltimore Ravens e San Francisco 49ers aproveitaram a folga nessa semana e agora retornam a competição. As equipes enfrentarão Houston Texans e Green Bay Packers, respectivamente.

Outro destaque é para os confronto entre Buffalo Bills e Kansas City Chiefs, além de Detroit Lions e Tampa Bay Buccaneers. As semifinais acontecem sábado, 20, e domingo, 21.

Datas e horários dos playoffs da NFL

Sábado, 20/1

18h30 - Baltimore Ravens (1) x Houston Texans (4) - AFC

22h15 - San Francisco 49ers (1) x Green Bay Packers (7) - NFC

Domingo, 21/1

16h - Detroit Lions (2) x Tampa Bay Buccaneers (4) - NFC

20h30 - Buffalo Bills (2) x Kansas City Chiefs (3) - AFC

Que dia será o Super Bowl LVIII

O SuperBowl será no dia 14 de fevereiro no no Allegiant Stadium, o estádio do Las Vegas Raiders, localizado em Paradise, Nevada. Este ano, o cantor Usher fará a famosa apresentação artística do intervalo

Onde assistir aos playoffs da NFL?

Você pode assistir as finais da NFL pela ESPN na TV por assinatura e pelas plataformas Star+ e DAZN, que também são detentores dos direitos de transmissão.

Outra opção é a NFL League Pass, plataforma exclusiva da liga de futebol americana. O valor para assinar o Game Pass no Brasil e assistir a todos os jogos dos playoffs da NFL e o Super Bowl LVIII é de R$ 95,00