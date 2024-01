Playoffs da NFL: com duelos entre grandes quarterbacks, casas de apostas projetam playoffs

Neste sábado, 20, os playoffs da NFL chegam a sua segunda etapa, chamada de Divisional Round, com duelos que valem vagas nas finais de conferência. Após essa rodada, apenas quatro times ainda estarão vivos pelo sonho do Super Bowl LVIII, que será disputado no dia 11 de fevereiro, em Las Vegas.

O fim de semana promete ser recheado de grandes jogos, visto que vai reunir grandes quarterbacks e também rivalidades recentes. Hoje, jogam Baltimore Ravens x Houston Texans e San Francisco 49ers x Green Bay Packers. Neste domingo, 21, é a vez de Detroit Lions x Tampa Bay Buccaneers e Buffalo Bills x Kansas City Chiefs entrarem em campo.

Para esses duelos decisivos as plataformas Casa de Apostas, Esportes da Sorte, Galera.bet, Onabet, Bet7k, Odds&Scouts e Reals apresentam as seguintes cotações:

Baltimore Ravens x Houston Texans

Bet7k - Baltimore Ravens 1.23 x Houston Texans 4.10

Baltimore Ravens 1.23 x Houston Texans 4.10 Casa de Apostas - Baltimore Ravens 1.22 x Houston Texans 4.03

- Baltimore Ravens 1.22 x Houston Texans 4.03 Esportes da Sort e - Baltimore Ravens 1.23 x Houston Texans 4.22

e - Baltimore Ravens 1.23 x Houston Texans 4.22 Galera.bet - Baltimore Ravens 1.22 x Houston Texans 4.50

- Baltimore Ravens 1.22 x Houston Texans 4.50 Onabet - Baltimore Ravens 1.20 x Houston Texans 3.90

- Baltimore Ravens 1.20 x Houston Texans 3.90 Odds & Scouts - Baltimore Ravens 1.22 x Houston Texans 4.50

- Baltimore Ravens 1.22 x Houston Texans 4.50 Reals - Baltimore Ravens 1.18 x Houston Texans 4.00

O Baltimore Ravens recebe o Houston Texans em sua primeira aparição nesta edição dos playoffs. A equipe da casa folgou na primeira rodada por ter conquistado a melhor campanha da AFC durante a temporada regular. Graças a esse aproveitamento, os Ravens chegam com amplo favoritismo para o duelo contra os Texans. Os visitantes contam com mais uma grande atuação do quarterback CJ Stroud mas enfrentam uma das melhores defesas da liga.

San Francisco 49ers x Green Bay Packers

Bet7k - San Francisco 49ers 1.20 x Green Bay Packers 4.40

- San Francisco 49ers 1.20 x Green Bay Packers 4.40 Casa de Apostas - San Francisco 49ers 1.21 x Green Bay Packers 4.09

- San Francisco 49ers 1.21 x Green Bay Packers 4.09 Esportes da Sorte - San Francisco 49ers 1.22 x Green Bay Packers 4.29

- San Francisco 49ers 1.22 x Green Bay Packers 4.29 Galera.bet - San Francisco 49ers 1.22 x Green Bay Packers 4.50

- San Francisco 49ers 1.22 x Green Bay Packers 4.50 Odds & Scouts - San Francisco 49ers 1.22 x Green Bay Packers 4.50

- San Francisco 49ers 1.22 x Green Bay Packers 4.50 Reals - San Francisco 49ers 1.17 x Green Bay Packers 4.10

O último jogo do sábado, 20, fica por conta de San Francisco 49ers e Green Bay Packers. O confronto é um dos grandes clássicos da história da NFL, inclusive em playoffs. A partida será a estreia da equipe de Santa Clara nos playoffs de 2023, enquanto os Packers vêm de grande jogo contra Dallas como visitante.

San Francisco possui um dos ataques mais criativos da liga e também uma das defesas mais temidas, o que credencia a equipe como uma das favoritas ao Super Bowl. Já Green Bay chega embalado e com o quarterback Jordan Love confiante em mais uma grande partida.

Detroit Lions x Tampa Bay Buccaneers

Bet7k - Detroit Lions 1.33 x Tampa Bay Buccaneers 3.25

- Detroit Lions 1.33 x Tampa Bay Buccaneers 3.25 Casa de Apostas - Detroit Lions 1.34 x Tampa Bay Buccaneers 3.08

- Detroit Lions 1.34 x Tampa Bay Buccaneers 3.08 Esportes da Sorte - Detroit Lions 1.35 x Tampa Bay Buccaneers 3.22

- Detroit Lions 1.35 x Tampa Bay Buccaneers 3.22 Galera.bet - Detroit Lions 1.35 x Tampa Bay Buccaneers 3.40

- Detroit Lions 1.35 x Tampa Bay Buccaneers 3.40 Onabet - Detroit Lions 1.30 x Tampa Bay Buccaneers 3.10

- Detroit Lions 1.30 x Tampa Bay Buccaneers 3.10 Odds & Scouts - Detroit Lions 1.35 x Tampa Bay Buccaneers 3.40

- Detroit Lions 1.35 x Tampa Bay Buccaneers 3.40 Reals - Detroit Lions 1.27 x Tampa Bay Buccaneers 3.20

No primeiro jogo do domingo (21), o Detroit Lions enfrenta o Tampa Bay Buccaneers. A equipe da casa vem de um duelo tenso e muito equilibrado na última rodada e agora chega confiante após encerrar a seca de 32 anos sem vitórias em mata-mata. Já os visitantes vêm de um jogo avassalador e incontestável. A equipe era zebra na primeira rodada e aparece novamente como os azarões.

Buffalo Bills x Kansas City Chiefs

Bet7k - Buffalo Bills 1.64 x Kansas City Chiefs 2.22

- Buffalo Bills 1.64 x Kansas City Chiefs 2.22 Casa de Apostas - Buffalo Bills 1.67 x Kansas City Chiefs 2.13

- Buffalo Bills 1.67 x Kansas City Chiefs 2.13 Esportes da Sorte - Buffalo Bills 1.64 x Kansas City Chiefs 2.22

- Buffalo Bills 1.64 x Kansas City Chiefs 2.22 Galera.bet - Buffalo Bills 1.70 x Kansas City Chiefs 2.25

- Buffalo Bills 1.70 x Kansas City Chiefs 2.25 Onabet - Buffalo Bills 1.60 x Kansas City Chiefs 2.20

- Buffalo Bills 1.60 x Kansas City Chiefs 2.20 Odds & Scouts - Buffalo Bills 1.70 x Kansas City Chiefs 2.25

- Buffalo Bills 1.70 x Kansas City Chiefs 2.25 Reals - Buffalo Bills 1.60 x Kansas City Chiefs 2.15

No último jogo do Divisional, o Buffalo Bills recebe os atuais campeões Kansas City Chiefs. A equipe da casa vem de uma vitória dominante no Wild Card e conta com seu quarterback, Josh Allen, vivendo uma boa fase. Do outro lado, Kansas City tenta chegar a sua sexta final de conferência consecutiva e coloca suas fichas na defesa e no astro Patrick Mahomes, que inclusive jogará sua primeira partida fora de casa em playoffs. O duelo é mais um capítulo de uma rivalidade construída recentemente entre as duas franquias.