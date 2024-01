Buffalo Bills x Kansas City Chiefs pelos Playoffs da NFL: onde assistir e horário

Buffalo Bills e Kansas City Chiefs se enfrentam neste domingo, 21, às 20h30, no Levi's Stadium, Califórnia, nos Estados Unidos. A partida é válida pelos pela Rodada Divisional dos playoffs da NFL.

Os Bills bateram o Pittsburgh Steelers na rodada de Wild Card e os Chiefs derrotaram com folga os Miami Dolphins. As duas equipes jogaram em um clima historicamente frio, com o Buffalo adiando o jogo um dia devido a uma nevasca.

Esta será a sétima vez que Allen e Mahomes se enfrentam em suas carreiras. Na prorrogação na Rodada Divisional de 2021, Mahomes levou seu time a uma vitória emocionante, depois que Allen marcou um touchdown faltando 13 segundos para o fim do relógio.

Onde assistir ao vivo Buffalo Bills x Kansas City Chiefs hoje pela NFL

O jogo deste domingo, às 20h30, entre Buffalo Bills e Kansas City Chiefs terá transmissão na ESPN 2, Star+ e NFL Game Pass e DAZN.

Como assistir Buffalo Bills x Kansas City Chiefs online hoje?

Você pode assistir a partida online através pelo Star+, NFL Game Pass e DAZN.