Devin Booker fecha contrato recorde de R$ 800 mi com o Suns, maior salário anual da história da NBA

Devin Booker assinou uma extensão de contrato de US$ 145 milhões (aproximadamente R$ 810 milhões) com o Phoenix Suns, que o manterá na equipe até a temporada 2029/30. O acordo foi formalizado em Las Vegas, onde o jogador se reuniu com Mat Ishbia, proprietário da franquia do Arizona.

A extensão garante que Booker terá o maior salário anual da história da NBA: US$ 72,5 milhões, o que equivale a cerca de R$ 400 milhões, de acordo com informações da ESPN americana.

O ala-armador inicia sua 11ª temporada nos Suns. Na última campanha, ele obteve uma média de 25,6 pontos por jogo, com 46,1% de aproveitamento nos arremessos, além de alcançar um recorde pessoal de 7,1 assistências por partida. Ao todo, Booker disputou 75 jogos, seu maior número desde a temporada 2016/17, consolidando sua posição de destaque na equipe.

Com quatro convocações para o All-Star Game e duas seleções para o All-NBA, Booker permanece como peça fundamental tanto na pontuação quanto na liderança dentro de quadra. Mas, a equipe encerrou a temporada 2024-25 com uma campanha de 36 vitórias e 46 derrotas, ficando de fora dos playoffs pela primeira vez desde 2020.

Quem é Devin Booker?

Devin Booker nasceu em 30 de outubro de 1996, em Grand Rapids, Michigan. Ele tem sido uma das figuras centrais do Phoenix Suns desde sua seleção na 13ª posição do draft de 2015, onde rapidamente se destacou, tornando-se um dos maiores pontuadores da história da franquia. Em 2025, ele alcançou o status de maior pontuador da história dos Suns.

Booker é amplamente reconhecido por sua habilidade de marcar pontos em grande volume. Em 2017, ele fez história ao anotar 70 pontos em uma única partida, tornando-se o jogador mais jovem a atingir essa marca na NBA. Ele também foi o mais jovem a registrar jogos consecutivos com 50 pontos, solidificando sua reputação como um dos maiores atacantes da liga.

Entre suas principais conquistas estão:

4x All-Star da NBA (2020, 2021, 2022, 2024)

2x membro do All-NBA Team (Primeiro time em 2022, Terceiro time em 2024)

Campeão do torneio de três pontos da NBA em 2018

Medalhista de ouro olímpico pelos EUA nos Jogos de Tóquio-2020 e Paris-2024

Fora de quadra, Devin Booker também se destaca por seu envolvimento em diversas ações comunitárias. Após a saída de Kevin Durant, Booker se firmou como o principal jogador da franquia, sendo uma peça fundamental tanto dentro quanto fora das quadras.