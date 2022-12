Pelé tem infecção respiratória, diz boletim médico

Após voltar ao hospital Albert Einstein, em São Paulo, Pelé adquiriu uma infecção respiratória. Em nota, o hospital divulgou que o ex-jogador da seleção brasileira segue em situação estável.

Nesta terça-feira, 29, o rei voltou ao hospital para tratamento de um tumor de cólon. Segundo informações da ESPN, o atleta foi internado após apresentar inchaço por todo o corpo e está internado desde então.

Os médicos que cuidam de Pelé confirmaram o quadro de anasarca (inchaço generalizado), uma síndrome edemigêmica (edema generalizado), além de uma “insuficiência cardíaca descompensada”. Também foi relatado que o tratamento com quimioterapia que o jogador vem realizando ao longo dos últimos meses não está apresentando mais respostas.

Leia a nota na íntegra:

"Edson Arantes do Nascimento foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein na última terça-feira (29) para uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de colón identificado em setembro de 2021.

A equipe médica diagnosticou uma infecção respiratória, que vem sendo tratada com antibióticos. A resposta tem sido adequada e o paciente, que segue em quarto comum, está estável, com melhora geral no estado de saúde. O ex-jogador continuará internado nos próximos dias para continuidade do tratamento", afirma a nota.

