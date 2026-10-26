Circuit Breaker: como funciona o mecanismo que suspende negócios quando a bolsa desaba

O "circuit breaker" é um mecanismo de segurança utilizado pelas bolsas de valores para interromper temporariamente as negociações em momentos de quedas acentuadas do mercado. Na B3, a primeira suspensão ocorre quando o Ibovespa recua 10% em relação ao fechamento do pregão anterior.

Em meio às expectativas para a reação do mercado à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o mecanismo entrou no radar dos investidores nesta segunda-feira, 26, primeiro pregão após o 2º turno das eleições presidenciais, que ocorreram no domingo, 25.

O CEO da Zermatt Partners, Enrico Cozzolino, já havia alertado para a possibilidade de acionamento do circuit breaker diante do comportamento dos contratos futuros do Ibovespa. "Pelo nível do futuro, o circuit breaker na abertura é bem provável", afirmou o executivo.

A previsão se concretizou às 9h57 hoje, no horário de Brasília, quando a B3 acionou o mecanismo e suspendeu as negociações por 30 minutos, em meio à forte reação dos mercados à reeleição de Lula.

Como funciona o circuit breaker?

O mecanismo é acionado em etapas, conforme a intensidade da queda do Ibovespa. As regras preveem três níveis de interrupção das negociações. Considerando o fechamento do Ibovespa aos 205.082,56 pontos na sexta-feira, 23, os limites apontados por Cozzolino para esta segunda-feira são:

Queda de 10%: se o Ibovespa atingir cerca de 184.574 pontos, o pregão é interrompido por 30 minutos.

se o Ibovespa atingir cerca de 184.574 pontos, o pregão é interrompido por 30 minutos. Queda de 15%: caso o índice recue próximo a 174.320 pontos, ocorre uma nova suspensão por uma hora.

caso o índice recue próximo a 174.320 pontos, ocorre uma nova suspensão por uma hora. Queda de 20%: se o Ibovespa chegar a algo perto de 164.066 pontos, suspende-se por tempo indeterminado.

Os limites são calculados com base no Ibovespa à vista, considerando o fechamento do pregão anterior.

Por que o circuit breaker é importante?

O principal objetivo do mecanismo é evitar movimentos desordenados de venda, que podem ocorrer em períodos de forte volatilidade ou reações de pânico no mercado financeiro. O sistema busca reduzir os efeitos de oscilações extremas que podem impactar o mercado financeiro.

A interrupção temporária permite que os investidores tenham mais tempo para analisar as condições do mercado e reavaliar suas decisões antes da retomada das negociações.

Quando o circuit breaker pode ser acionado?

O mecanismo pode ser acionado em momentos de crises globais, divulgação de notícias econômicas de grande impacto ou acontecimentos políticos que provoquem oscilações expressivas nos mercados.

Um dos exemplos mais recentes foi registrado em março de 2020, durante a pandemia de covid-19, quando o Ibovespa sofreu quedas históricas. Naquele período, o circuit breaker foi acionado seis vezes em apenas oito dias, diante da forte volatilidade pela crise sanitária.

O que acontece com os investidores?

Embora o circuit breaker seja um mecanismo de proteção do mercado, sua ativação também pode gerar incertezas entre os investidores. Durante a suspensão, as negociações são temporariamente interrompidas.

De acordo com o head de análise da GTF Capital, Artur Horta, o momento exige cautela dos investidores, especialmente diante da forte volatilidade e da baixa liquidez esperadas para o pregão.

O analista recomenda avaliar as condições do mercado antes de encerrar posições, já que a abertura pode concentrar uma pressão vendedora mais intensa. A orientação, no entanto, não significa que haverá recuperação dos preços ao longo do dia.