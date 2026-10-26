Esporte

Flamengo x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e horário

Líder do Brasileirão, Flamengo recebe o Atlético-MG nesta segunda-feira, 26, pela 32ª rodada; equipe mineira busca se aproximar do G-4

(Esportes/Exame)

(Esportes/Exame)

Marina Borges
Marina Borges

Colaboradora

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 07h45.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreBrasileirão
Saiba mais

Flamengo e Atlético-MG se enfrentam nesta segunda-feira, 26, às 20h (horário de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. A partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro, com transmissão do Sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view).

Panorama das equipes

  • Flamengo: o Rubro-Negro chega ao confronto na liderança do Campeonato Brasileiro, com 67 pontos após 31 partidas. A equipe venceu o Bahia por 3 a 0 na rodada anterior e manteve a vantagem sobre o Palmeiras, segundo colocado, que soma 66 pontos. Com 20 vitórias, sete empates e quatro derrotas, o time carioca busca mais um resultado positivo para defender a primeira posição na reta final da competição, a única em que está brigando por título após a eliminação na Libertadores para o Estudiantes.
  • Atlético-MG: o Galo ocupa a sexta colocação, com 50 pontos, e tenta se aproximar do grupo dos quatro primeiros colocados. Na rodada anterior, a equipe venceu o Coritiba por 1 a 0, em casa, e chegou a 14 vitórias no campeonato. Com nove derrotas e oito empates em 31 partidas, o time mineiro busca manter a sequência positiva de resultados para fortalecer sua posição na disputa por uma vaga na próxima edição da CONMEBOL Libertadores. O Galo também está na final da Sul-Americana e vai encarar o Boca Juniors, que eliminou o Vasco na semifinal.

Ficha técnica

  • Competição: Campeonato Brasileiro – Série A 2026 (32ª rodada)
  • Data e horário: Segunda-feira, 26 de outubro, às 20h (horário de Brasília)
  • Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
  • Onde assistir: Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)
Acompanhe tudo sobre:FlamengoAtlético - MGBrasileirão

Mais de Esporte

GP dos Estados Unidos: veja horários e onde assistir à corrida da Fórmula 1

Flamengo na final da Libertadores? Entenda a ação do clube na Conmebol para mudar resultado da semi

UFC 333 tem brasileiros hoje: onde assistir, horário e card completo

Rebeca Andrade conquista tricampeonato mundial no salto e faz história na ginástica

Mais na Exame

Mundo

Após vitória de Lula, líderes mundiais defendem ampliar parcerias com o Brasil

Exame IN

Como a Gerdau vai fortalecer operação nos EUA enquanto busca competitividade no Brasil

Um conteúdo Bússola

Como esta startup de impacto social conquistou um lugar no Web Summit Lisboa 2026

Inteligência Artificial

Quais profissões estão surgindo com a inteligência artificial? Conheça 7 funções em alta