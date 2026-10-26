Flamengo x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e horário

Flamengo e Atlético-MG se enfrentam nesta segunda-feira, 26, às 20h (horário de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. A partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro, com transmissão do Sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view).

Panorama das equipes

Flamengo: o Rubro-Negro chega ao confronto na liderança do Campeonato Brasileiro, com 67 pontos após 31 partidas. A equipe venceu o Bahia por 3 a 0 na rodada anterior e manteve a vantagem sobre o Palmeiras , segundo colocado, que soma 66 pontos. Com 20 vitórias, sete empates e quatro derrotas, o time carioca busca mais um resultado positivo para defender a primeira posição na reta final da competição, a única em que está brigando por título após a eliminação na Libertadores para o Estudiantes.

Atlético-MG: Galo ocupa a sexta colocação, com 50 pontos, e tenta se aproximar do grupo dos quatro primeiros colocados. Na rodada anterior, a equipe venceu o Coritiba por 1 a 0, em casa, e chegou a 14 vitórias no campeonato. Com nove derrotas e oito empates em 31 partidas, o time mineiro busca manter a sequência positiva de resultados para fortalecer sua posição na disputa por uma vaga na próxima edição da CONMEBOL Libertadores. O Galo também está na final da Sul-Americana e vai encarar o Boca Juniors, que eliminou o Vasco na semifinal.

Ficha técnica