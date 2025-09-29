Paulo Soares, o Amigão da ESPN, morre aos 63 anos

Morreu, nesta segunda-feira, 29, o jornalista e apresentador Paulo Soares, conhecido como Amigão, em São Paulo. Ele havia completado 63 anos no último dia 13 de setembro. A causa da morte ainda não foi divulgada pela família.

Nos últimos anos, o apresentador passou por diversas cirurgias na coluna vertebral devido a problemas de dor e mobilidade.

O velório de Soares deve acontecer a partir das 13h às 17h, nesta segunda-feira, no Funeral Home, na Bela Vista, Centro de São Paulo, segundo publicação nas redes sociais.

Referência no jornalismo esportivo brasileiro

O jornalista era companheiro de bancada de Antero Greco, que morreu em maio do ano passado após um tumor cerebral. Os dois apresentavam o programa SportsCenter, da ESPN, criado em 2000, durante a cobertura das Olimpíadas de Sydney, que está no ar até hoje.

Antes da televisão, Amigão construiu sua carreira no rádio, passando por emissoras como Record, Globo e Bandeirantes. Na televisão, ele atuou na Gazeta, Record, Cultura e, desde os anos 1990, na ESPN Brasil, onde se tornou referência para os fãs de esporte.

*Com informações do O Globo