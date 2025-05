Patrocínios e novos negócios impulsionam presença de PSG e Inter na final da Champions

PSG e Internazionale chegam à final da Champions League deste ano impulsionados pelas receitas envolvendo parceiros e novos negócios. O clube francês, por exemplo, tem sua maior parte de arrecadação vinda do setor de patrocínios, com 282 milhões de euros, de acordo com balanço divulgado na última temporada, além de outros 39 milhões de euros com merchandising.

No total, somando todas as propriedades, foram 806 milhões de euros de faturamento, praticamente o dobro de seu oponente, a Inter, que atingiu 473 milhões de euros. Com patrocínios, as receitas do time italiano também foram bem menores que o Paris, com 133,6 milhões de euros arrecadados.

É verdade que boa parte deste montante do PSG foi impulsionado pela parceria com a Qatar Airways, patrocinadora máster do clube. Em janeiro deste ano, as duas partes anunciaram a renovação do contrato até 2028, com valores estimados entre 60 e 70 milhões de euros por ano.

"Toda final da Champions empolga e movimenta pessoas em todo o mundo, sejam quais forem os clubes envolvidos nela, mas essa tem o encontro que mais movimenta redes sociais, e pessoas de diferentes gerações, porque coloca frente a frente um clube que historicamente sempre foi reconhecido como um dos quinze maiores da Europa, uma referência mundial, e outro, que é fruto desse novo processo, característico do nosso século, de aquisição e aportes "quase que infinitos", que já gerou conquistas outrora improváveis, de Chelsea e Manchester City. É mais que um duelo entre clubes, mas entre gerações e conceitos. É um épico que une diferentes eras", analisa Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana, comandada pelo cantor Jay-Z, que gerencia a carreira de centenas de atletas.

"A Champions League nunca foi só um sonho esportivo pro PSG, foi uma maneira de mostrar força e ganhar espaço no topo do futebol mundial. Com as receitas em ascensão, o time deixou de ser só um clube tradicional de Paris e virou um gigante global, influenciando até a economia da França. As receitas dispararam, o turismo cresceu, a mídia deu mais atenção, e o futebol francês ganhou um novo status. Se o título vier agora, vai ser mais do que levantar a taça: vai ser a prova de que esse projeto ambicioso mudou o jogo para o clube dentro e fora das quatro linhas", acrescenta Claudio Fiorito, presidente da P&P Sport Management Brasil, especializada no gerenciamento da carreira de atletas.

Já a Internazionale, em meados de 2024, deixou a Paramount de lado e fechou com a Betsson, por quatro temporadas, se tornando o maior contrato da história do clube italiano, com valor anual de 30 milhões de euros.

Além da Qatar Airways, que no novo acordo passou a incluir a exposição das marcas Qatar Duty Free e do Aeroporto Internacional Hamad, de Doha, no Catar, também possui acordos com a Nike, fornecedora oficial de material esportivo, e a GOAT, que patrocina a manga da camisa. Outros patrocinadores incluem a Snipes, parceira oficial de cultura e comunidade, e a Purnell, que lança relógios exclusivos em parceria com o clube.

O time italiano também possui um acordo com a Qatar Airways, mas apenas com a exposição da logo nos uniformes de treinamento. Essa parceria foi ampliada em julho de 2024, abrangendo também o time feminino da Inter e as equipes juvenis. Outros patrocinadores incluem a Gate.io, que patrocina a manga do uniforme, e a Tim, que detém os direitos de nomeação do Inter Youth Centre.

"Inter e PSG são dois dos melhores exemplos de marcas que sabem trabalhar internacionalmente. Por terem vínculos históricos com o Brasil por conta de ídolos recentes e passado, pode parecer fácil, mas o segredo está numa estratégia global com olhar local. Profissionais ligados a esses clubes conhecem o Brasil e tem trabalho ativo aqui há mais de década, da mesma forma como exploram mercados como EUA, China e Oriente Médio. Claro, existe a influencia do perfil dos proprietários, mas reduzir o que o PSG faz a apenas a influencia do Catar é ignorar muito trabalho técnico de qualidade, inclusive posicionando o clube não só como entidade esportiva, mas como uma fashion brand - marca da Indústria da moda", aponta Alexandre Vasconcellos, gerente regional da Flashscore no Brasil, com experiência em marketing esportivo, comunicação, inovação e ESG no mundo dos esportes.

Em valor de elenco, o PSG também fica tem um potencial maior em relação à Inter. Dados do Transfermarkt indicam que a equipe francesa está avaliada em 923,5 milhões de euros, contra 664,2 dos francesas.

"No contexto global, o PSG busca consolidar-se como superpotência mundial, com um elenco estrelado e receitas robustas que sustentam altos investimentos. A Inter, por sua vez, opera com um modelo mais enxuto, dependendo de parcerias estratégicas e desempenho esportivo para equilibrar suas finanças. Enquanto o clube francês almeja a hegemonia continental, o italiano foca em competir consistentemente, mostrando que o potencial de arrecadação está diretamente ligado às ambições esportivas e à capacidade de monetizar sua marca globalmente", explica Thales Rangel Mafia, Gerente de Marketing da Multimarcas Consórcios.

A Absolut Sport, agência internacional de hospitalidade e logística esportiva, já comercializou pacotes para clientes de 22 países, totalizando 608 passageiros e 229 ingressos vendidos para a final da Champions League, em Munique.

As vendas contemplaram 51 grupos diferentes de clientes, incluindo quatro grandes patrocinadores oficiais da competição: Qatar Airways, Adidas, JD.com e Mastercard, que adquiriram pacotes corporativos com experiências premium e personalizadas.

No total, são 888 quartos distribuídos entre 16 hotéis de alto padrão, em uma operação de logística internacional de alta complexidade e excelência. Somente para a Qatar Airways foram reservados 50 quartos em três hotéis diferentes. A Adidas, por sua vez, contou com experiências completas de hospitalidade, com transporte dedicado, almoço de boas-vindas e jantar de despedida.

"A final da Champions League é um dos momentos mais esperados do calendário esportivo global, e ficamos muito satisfeitos por termos sido escolhidos por empresas renomadas, agências de viagens parceiras e também por torcedores de diversos países. Isso reforça nossa capacidade de criar experiências únicas com logística precisa, segurança e conforto total. A operação ainda está acontecendo e, com a confirmação dos finalistas, esses números devem aumentar nos próximos dias", destaca Joaquim Lo Prete, country manager da Absolut Sport no Brasil.

Por parte do PSG, o fato de fazer uma exposição e publicidade estratosféricas em torno do clube e suas propriedades, atrelado ao matchday e expansão dos serviços nos jogos, proporcionaram não apenas o aumento de público local, mas de turistas; na última temporada, dados do Centro de Direito e Economia do Esporte (CDES) mostram que 29% dos torcedores presentes no Parque dos Princípes vinham de fora da capital, sendo que 14% de outros países. Isso influenciou, por exemplo, os setores de hotelaria, comércio e transportes.

Duas ações sociais do PSG tiveram impacto dentro de todo esse contexto citado acima: em meados de 2023, o clube inaugurou o 'Campus PSG', e consequentemente contratou centenas de novos funcionários, abrigando uma unidade da Escola Vermelha e Azul (École Rouge & Bleu), projeto que atendeu crianças de 7 a 11 anos. O outro foi o 'PSG for Communities', com programas voltados para crianças com autismo e desenvolvimento do futebol feminino em comunidades carentes da região. Estimas-se que mais de 20 mil jovens tenham sido beneficiados com essas ações.

Henrick Oprea, diretor da Escola Suíça de Brasília (SIS Brasília), que pertence ao grupo SIS Swiss International School - uma das maiores instituições de ensino bilíngue do país, relata a importância do esporte para o desenvolvimento infantil. “A atividade física é uma grande incentivadora da evolução do aluno em diferentes aspectos, com impacto direto na saúde e qualidade de vida do estudante, assim como no desenvolvimento cognitivo e social, além de trazer lições valiosas para a vida”, diz.

“Em nossa instituição de ensino, reconhecemos o valor das atividades extracurriculares no desenvolvimento holístico dos nossos alunos. Tais atividades, desde esportivas até artísticas, são essenciais para cultivar liderança, trabalho em equipe, habilidades de resolução de problemas, criatividade e habilidades comunicativas. Estes são elementos chave que complementam a aprendizagem em sala de aula. Visando enriquecer ainda mais nossa oferta extracurricular, identificamos a necessidade de uma parceria especializada nesta área que esteja alinhada com o nosso propósito”.