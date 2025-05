Jogos de hoje, sexta-feira, 30 de maio, onde assistir ao vivo e horários

Os destaques do futebol desta sexta-feira, 30, ficam para os amistosos da seleção brasileira feminina contra o Japão, com transmissão na Globo e Sportv, e para a final da Copa do Rei Saudita entre Al Ittihad e Al Qadisiya, que será exibida pelo BandSports e Canal GOAT.

Além disso, o dia conta com jogos pela Nations League Feminina, Campeonato Turco, Brasileirão Série B e as categorias de base.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Amistoso Internacional Feminino Sub-19

6h50 - Alemanha (F) Sub-19 x Inglaterra (F) Sub-19 - FIFA+

Amistoso Internacional Feminino Sub-23

13h20 - Alemanha (F) Sub-23 x Estados Unidos (F) Sub-23 - FIFA+

Amistoso Internacional Feminino

21h30 - Brasil (F) x Japão (F) - Globo e Sportv

Campeonato Turco

14h - Galatasaray x Basaksehir - Disney+

14h - Antalyaspor x Trabzonspor - Disney+

Copa do Rei Saudita (Final)

15h - Al Ittihad x Al Qadisiya - BandSports e Canal GOAT

Paulistão Sub-20

15h - Corinthians Sub-20 x Ituano Sub-20 - Canal Paulistão (YouTube)

Nations League Feminina

15h30 - Bélgica (F) x Espanha (F) - Disney+

15h30 - Alemanha (F) x Holanda (F) - ESPN e Disney+

15h45 - Inglaterra (F) x Portugal (F) - ESPN 4 e Disney+

16h10 - França (F) x Suíça (F) - Disney+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

15h30 - Castellón x Real Zaragoza - Disney+

Campeonato Concacaf Sub-20 Feminino

17h - Estados Unidos Sub-20 (F) x Guiana Sub-20 (F) - Disney+

20h - Costa Rica Sub-20 (F) x Porto Rico Sub-20 (F) - Disney+

Brasileirão Série B

19h - Vila Nova x Novorizontino - ESPN e Disney+

Onde assistir ao vivo o jogo do Brasil feminino; veja horário

O jogo Brasil (F) x Japão (F) terá transmissão ao vivo na Globo e Sportv, às 21h30.

Qual canal vai passar a final da Copa do Rei Saudita?

O jogo Al Ittihad x Al Qadisiya terá transmissão ao vivo no BandSports e Canal GOAT, às 15h.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.