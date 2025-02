Champions League: quantos milhões de dólares estão em jogo?

A Champions League 2024-25 distribuirá um total de US$ 2,71 bilhões em prêmios, um aumento de 21% em relação à edição anterior. Apenas por disputar a fase de liga, os clubes garantem US$ 19,4 milhões, enquanto os classificados para as oitavas de final recebem US$ 12,2 milhões.

Os valores aumentam a cada fase: US$ 13,9 milhões nas quartas de final, US$ 16,6 milhões nas semifinais, US$ 27,8 milhões para o campeão e US$ 20,5 milhões para o vice. No total, o vencedor pode arrecadar mais de US$ 100 milhões somando todos os bônus.

Clubes como Barcelona, Liverpool, Inter de Milão, PSG e Bayern de Munique estão entre os classificados para as oitavas. A final acontece em 31 de maio de 2025, em Munique, na Alemanha.

Confira os valores: