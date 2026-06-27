Parreira apresenta 'complicações' e passará por cirurgia neste sábado

O ex-técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, de 83 anos, será submetido a uma cirurgia na tarde deste sábado, 27, após apresentar complicações no quadro de saúde durante a internação no Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro.

Segundo a unidade, ele permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sem previsão de alta.

Em nota, o hospital informou que Parreira apresentou agravamento clínico e passará por um procedimento na via aérea superior.

Apesar de estar estável, o treinador precisou ser sedado e voltou a respirar com auxílio de aparelhos.

"O paciente apresentou complicações clínicas e será submetido a um procedimento cirúrgico, na via aérea superior, no final da tarde de hoje (27). No momento, ele encontra-se estável, mas necessitou ser sedado e e voltou a respirar com auxílio de aparelhos. O paciente está sendo acompanhado pelo pneumologista intensivista, Arthur Vianna, e pela equipe assistencial e multidisciplinar do hospital", diz a nota do Samaritano.

O ex-comandante da seleção brasileira está internado desde 16 de junho para tratamento de uma inflamação pulmonar. O acompanhamento é feito pelo pneumologista intensivista Arthur Vianna e por uma equipe multidisciplinar.

Parreira também enfrenta, há alguns anos, um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que afeta o sistema linfático. A doença foi revelada publicamente em 2022 e, desde então, o treinador passou por diferentes etapas de tratamento.

O linfoma de Hodgkin provoca alterações nas células do sistema imunológico, que passam a se multiplicar de forma descontrolada. A doença costuma surgir nos linfonodos e, sem tratamento adequado, pode atingir outros órgãos.

Um dos técnicos mais vitoriosos da história da seleção

Carlos Alberto Parreira comandou a seleção brasileira na conquista da Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, encerrando um jejum de 24 anos sem títulos mundiais.

Ao longo da carreira, participou de seis edições da Copa do Mundo como treinador e integrou comissões técnicas em outras participações do Brasil no torneio. Também comandou seleções e clubes em países como Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e África do Sul, consolidando uma das trajetórias mais relevantes do futebol brasileiro.