Mega-Sena sorteia R$ 28 milhões neste domingo

A Mega-Sena realiza neste domingo (20) o concurso 3.060, com prêmio estimado em R$ 28 milhões. O sorteio está marcado para as 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os resultados serão transmitidos ao vivo site e no canal do g1 no YouTube.

O valor corresponde ao prêmio destinado a quem acertar as seis dezenas. No concurso anterior, realizado na quinta-feira (17), uma aposta feita em Presidente Venceslau, no interior paulista, acertou os seis números e levou mais de R$ 101,9 milhões. Com isso, um novo prêmio foi formado para o concurso deste domingo.

Quais as chances de ganhar?

Na Mega-Sena, é possível concorrer com combinações de seis a 20 números entre as 60 dezenas disponíveis. A chance matemática de acertar os seis números varia conforme a quantidade escolhida: uma aposta com seis dezenas tem probabilidade de uma em 50.063.860, enquanto uma seleção de 20 números chega a uma em 1.292.

Além da faixa principal, a modalidade também distribui prêmios para apostas que acertam quatro ou cinco das dezenas sorteadas. O resultado do concurso 3.060 deve ser divulgado após a realização do sorteio, previsto para a manhã deste domingo.

Com informações de g1