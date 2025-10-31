Esporte

Futebol rende R$ 16,2 bi ao Brasil com exportação de jogadores

O levantamento sobre transferências de jogadores de base coloca o Brasil ao lado da França e Espanha como um dos maiores exportadores de talentos

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 06h18.

 Nos últimos dez anos, o Brasil se consolidou como um dos maiores exportadores de jogadores de futebol do mundo, com uma geração de 2,6 bilhões de euros no segmento, o equivalente a R$ 16,2 bilhões.

O país ocupa a segunda posição no ranking global, atrás apenas da França, que lidera com 3,9 bilhões de euros (cerca de R$ 24 bilhões), revelou um estudo do Observatório do Futebol, divulgado pelo globoesporte.

O levantamento, que analisa as transferências internacionais de jogadores formados nas categorias de base dos clubes, coloca o Brasil ao lado de países como França e Espanha.

Juntos, esses três países foram os únicos a superar a marca de 2 bilhões de euros em vendas no período de 2016 a 2025.

Veja o ranking: 

  1. França — 3,9 bilhões de euros

  2. Brasil — 2,6 bilhões de euros

  3. Espanha 2,2 bilhões de euros

  4. Portugal 1,9 bilhão de euros

  5. Holanda 1,63 bilhão de euros

  6. Inglaterra 1,6 bilhão de euros

  7. Argentina 1,5 bilhão de euros

  8. Alemanha 1,4 bilhão de euros

  9. Itália 1 bilhão de euros

  10. Bélgica 847 milhões de euros

