Futebol rende R$ 16,2 bi ao Brasil com exportação de jogadores

Nos últimos dez anos, o Brasil se consolidou como um dos maiores exportadores de jogadores de futebol do mundo, com uma geração de 2,6 bilhões de euros no segmento, o equivalente a R$ 16,2 bilhões.

O país ocupa a segunda posição no ranking global, atrás apenas da França, que lidera com 3,9 bilhões de euros (cerca de R$ 24 bilhões), revelou um estudo do Observatório do Futebol, divulgado pelo globoesporte.

O levantamento, que analisa as transferências internacionais de jogadores formados nas categorias de base dos clubes, coloca o Brasil ao lado de países como França e Espanha.

Juntos, esses três países foram os únicos a superar a marca de 2 bilhões de euros em vendas no período de 2016 a 2025.

Veja o ranking: