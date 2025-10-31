Futebol rende R$ 16,2 bi ao Brasil com exportação de jogadores

Redação Exame
Publicado em 31 de outubro de 2025 às 06h18.
Nos últimos dez anos, o Brasil se consolidou como um dos maiores exportadores de jogadores de futebol do mundo, com uma geração de 2,6 bilhões de euros no segmento, o equivalente a R$ 16,2 bilhões.
O país ocupa a segunda posição no ranking global, atrás apenas da França, que lidera com 3,9 bilhões de euros (cerca de R$ 24 bilhões), revelou um estudo do Observatório do Futebol, divulgado pelo globoesporte.
O levantamento, que analisa as transferências internacionais de jogadores formados nas categorias de base dos clubes, coloca o Brasil ao lado de países como França e Espanha.
Juntos, esses três países foram os únicos a superar a marca de 2 bilhões de euros em vendas no período de 2016 a 2025.
França — 3,9 bilhões de euros
Brasil — 2,6 bilhões de euros
Espanha — 2,2 bilhões de euros
Portugal — 1,9 bilhão de euros
Holanda — 1,63 bilhão de euros
Inglaterra — 1,6 bilhão de euros
Argentina — 1,5 bilhão de euros
Alemanha — 1,4 bilhão de euros
Itália — 1 bilhão de euros
Bélgica — 847 milhões de euros