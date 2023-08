Onde assistir o jogo do Palmeiras x Cruzeiro hoje, segunda-feira, 14, pelo Brasileirão; veja horário

Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam nesta segunda-feira, 14, às 19h, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. A partida é válida pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão.

Palmeiras vem para o jogo desta segunda embalado após ter passado de fase na Libertadores na última semana. Já o Cruzeiro quer voltar a vencer, após quatro jogos sem saber o que é vitória.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Palmeiras x Cruzeiro do Brasileirão hoje?

O jogo desta segunda-feira, 14, às 19h, entre Palmeiras e Cruzeiro terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir o jogo do Palmeiras online?

A partida será transmitida pelo Premiere, que possui transmissão pelo GloboPlay e Amazon Prime Vídeo.

Quais são os próximos jogos do Palmeiras?