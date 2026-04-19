Palmeiras x Athletico-PR: horário, onde assistir e prováveis escalações

Palmeiras x Athletico-PR se enfrentam neste domingo, 19, às 18h30, no Allianz Parque. A partida é válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Líder do torneio, o Palmeiras quer se isolar ainda mais na ponta da tabela. Atualmente, o Verdão tem seis pontos de vantagem para o vice-líder Flamengo.

Já o Athletico vem de vitória sobre a Chapecoense e está na sexta posição. A equipe vem descansada, já que não jogou no meio da semana. Em caso de vitória e combinação de resultados, a equipe pode assumir a vice-liderança.

Como chega o Palmeiras para o confronto

Com apenas uma derrota no Brasileirão, o Alviverde chega embalado após vencer o Sporting Cristal por 2 a 1 na Libertadores.

A grande novidade é Vitor Roque, que treinou normalmente e está em processo de recondicionamento físico, tal qual Paulinho. Com isso, podem ser utilizados no duelo.

Já Jefté, em fase de transição física, é baixa confirmada. O treinador Abel Ferreira, suspenso pelo STJD, também não comandará a equipe.

Como chega o Athletico-PR para o confronto

Já o Athletico pode ter os retornos do zagueiro Terán e do lateral-direito Benavídez. O colombiano treinou normalmente com os companheiros após dores no tornozelo e deve voltar a ser titular. Já o argentino, desfalque contra a Chapecoense, não teve lesão detectada, mas ainda é dúvida, sendo analisado todos os dias antes do duelo. Gilberto, lateral-direito emprestado ao Athletico pelo Palmeiras, não pode atuar por questões contratuais e também será baixa.

Onde assistir a Palmeiras x Athletico-PR

O duelo entre Palmeiras x Athletico-PR terá transmissão do Premiere.

Prováveis escalações

Palmeiras (Técnico: João Martins)

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Khellven; Larson, Andreas Pereira, Allan Elias, Sosa e Arias; Flaco López.

Athletico-PR (Técnico: Odair Hellmann)

Santos, Benavídez (Terán), Aguirre, Arthur Dias e Esquivel; Luiz Gustavo, Portilla e Dudu; Mendoza, Julimar e Viveros.