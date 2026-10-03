Candidatos a governador no Amazonas; veja o número e os nomes

Cabo Daciolo (Mobiliza) 33: Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos, o Cabo Daciolo, tem 50 anos, nasceu em Florianópolis (SC) e é bombeiro militar aposentado e pastor evangélico. Foi deputado federal pelo Rio de Janeiro entre 2015 e 2019 e concorreu à Presidência da República em 2018, quando terminou em sexto lugar, com 1,26% dos votos. Depois de ter a pré-candidatura à Presidência barrada pelo próprio partido em 2026, mudou o domicílio eleitoral para Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas, e decidiu disputar o governo estadual. Sua chapa, formada sem coligação com outras siglas, tem Igor Oliveira como candidato a vice-governador. A campanha é centrada na valorização econômica da Amazônia Legal e em críticas ao que Daciolo classifica como abandono da região pelo poder público federal;

David Almeida (Avante) 70: David Almeida tem 57 anos, é advogado e prefeito de Manaus desde 2021, tendo sido reeleito em 2024. Também presidiu a Assembleia Legislativa do Amazonas e exerceu interinamente o governo do estado em 2017. Sua candidata a vice é a médica Shádia Fraxe. O plano de governo “Pra Cima, Amazonas” reúne 170 propostas em nove eixos estratégicos. Entre as prioridades apresentadas estão saúde pública, redução da fila do SisReg, ampliação do atendimento especializado no interior, aumento do Auxílio Estadual de R$ 150 para R$ 300 e programas de qualificação profissional e primeiro emprego;

Gilberto Vasconcelos (PSTU) 16: Professor da rede municipal de ensino e formado em Letras pela Universidade Federal do Amazonas, Gilberto Vasconcelos tem 59 anos e integra a coordenação da Central Sindical e Popular (CSP-Conlutas). Concorre pelo PSTU sem coligação com outros partidos e tem como candidata a vice a advogada Juliana Frota, servidora do Tribunal de Justiça do Amazonas. Seu programa defende reforma agrária, fim da escala de trabalho 6 por 1, redução da jornada para 36 horas semanais sem corte de salário, demarcação de terras indígenas e proteção de territórios quilombolas. A candidatura também se posiciona contra a exploração mineral em terras indígenas e áreas de preservação ambiental e defende o fim das escolas cívico-militares;

Isael Munduruku (Rede) 18: Advogado e cacique-geral do Parque das Tribos, em Manaus, Isael Munduruku concorre pela Rede Sustentabilidade, dentro da federação formada com o PSOL. O candidato a vice é Léo Balbi, do PSOL. A candidatura apresenta como eixos a defesa da Zona Franca de Manaus, melhorias na infraestrutura da BR-319, proteção ambiental e respeito aos povos tradicionais. Munduruku também propõe a construção de uma ponte entre Iranduba e Manaquiri, políticas de inclusão para povos indígenas e outras minorias na administração estadual e iniciativas de desenvolvimento sustentável;

Omar Aziz (PSD) 55: Senador desde 2015 e ex-governador do Amazonas entre 2010 e 2014, Omar Aziz disputa novamente o governo estadual pelo PSD. Sua candidata a vice é a deputada estadual Alessandra Campêlo, também do PSD. A coligação “Força Amazonas” reúne PSD, MDB, Republicanos e a Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PC do B e PV. O Plano Estratégico de Desenvolvimento do Amazonas apresenta propostas de ajuste fiscal, redução de despesas de custeio e revisão da estrutura de cargos comissionados. Entre as medidas setoriais estão valorização dos professores, expansão do ensino integral e investimentos em aeroportos, maternidades e hospitais regionais;

Professora Maria do Carmo (PL) 22 : Maria do Carmo Seffair é empresária do setor educacional, formada em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Amazonas e em Direito, com mestrado e doutorado na área jurídica. É a primeira vez que concorre como cabeça de chapa a um cargo majoritário, depois de disputar a vice-prefeitura de Manaus em 2024. Seu candidato a vice é o coronel Aníbal Gomes Jr., do Corpo de Bombeiros do Amazonas. A coligação “Mudar é Urgente!” reúne PL e Novo. Entre as propostas apresentadas estão a divisão do interior do Amazonas em polos regionais de governo, a descentralização de serviços públicos e investimentos em infraestrutura, crédito rural e fortalecimento da agropecuária;