Qual é o melhor restaurante do mundo? Conheça o Asador Etxebarri

O Asador Etxebarri, em Atxondo, na Espanha, é o melhor restaurante do mundo. A casa foi eleita a número 1 do ranking The World's 50 Best Restaurants 2026, anunciado na quarta-feira, 4, em cerimônia realizada em Lima, no Peru. Foi a primeira vez que a premiação aconteceu na capital peruana, que marcou a estreia do evento na América do Sul.

Ao subir ao palco, o chef Bittor Arguinzoniz, que comanda o restaurante, classificou a conquista como uma honra e citou mães e avós como inspiração para o seu trabalho.

Uma cozinha dedicada à brasa

O Etxebarri é conhecido pela técnica de grelhados. O menu degustação é dedicado inteiramente à cocção em brasa e custa 280 euros por pessoa, sem bebidas, algo próximo de R$ 1.680. Arguinzoniz desenvolveu um sistema próprio de roldanas para controlar a distância entre os alimentos e a brasa, o que permite grelhar de enguias e ostras a caviar beluga sem perder a delicadeza de ingredientes que, em teoria, seriam finos demais para o calor do carvão, feito na própria casa.

Parada obrigatória de Anthony Bourdain

O restaurante fica a cerca de 40 minutos de San Sebastián e tinha entre seus fãs mais famosos Anthony Bourdain. O chef e apresentador incluiu a casa em uma lista de destinos obrigatórios publicada pela revista Men's Health em 2009 e a levou para os programas No Reservations e Parts Unknown. Bourdain classificava o lugar como um dos melhores restaurantes do planeta e elogiava as enguias carbonizadas e o chuletón basco, como lembra a lista dos restaurantes preferidos de Bourdain.

Do segundo lugar ao topo

O título encerra uma escalada recente. Em 2024, o Etxebarri ficou em segundo lugar, atrás do Disfrutar, de Barcelona. Em 2025, repetiu a posição, desta vez atrás do Maido, de Lima. Depois de dois anos seguidos como vice, o restaurante espanhol finalmente chegou ao primeiro lugar.

O Maido não aparece na lista de 2026 porque passou a integrar o grupo Best of the Best. Desde 2019, os restaurantes que conquistam o primeiro lugar deixam de ser elegíveis para as edições seguintes.

Quem completa o pódio

O segundo lugar ficou com o Gaggan, de Bangkok, na Tailândia, conhecido pela culinária indiana contemporânea. O Alchemist, de Copenhague, na Dinamarca, completou o pódio. A Espanha tem outros representantes na lista: o Diverxo, de Madri, em 9º; o Enigma, de Barcelona, em 29º; e o Elkano, de Getaria, em 33º.

O Brasil aparece duas vezes entre os 50: o Tuju, de São Paulo, em 16º lugar, e o Lasai, do Rio de Janeiro, em 25º.

O ranking é elaborado a partir dos votos de uma academia com mais de 1.100 especialistas internacionais do setor gastronômico, entre chefs e críticos, representantes de 28 regiões do mundo.