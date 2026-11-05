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Qual é o melhor restaurante do mundo? Conheça o Asador Etxebarri

Casa espanhola do chef Bittor Arguinzoniz, conhecida pela cozinha na brasa, chega ao topo do The World's 50 Best Restaurants 2026 depois de dois anos seguidos em segundo lugar.

Asador Etxebarri - Axtondo (Espanha) (Divulgação)

Asador Etxebarri - Axtondo (Espanha) (Divulgação)

Júlia Storch
Júlia Storch

Repórter de Casual

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 11h32.

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O Asador Etxebarri, em Atxondo, na Espanha, é o melhor restaurante do mundo. A casa foi eleita a número 1 do ranking The World's 50 Best Restaurants 2026, anunciado na quarta-feira, 4, em cerimônia realizada em Lima, no Peru. Foi a primeira vez que a premiação aconteceu na capital peruana, que marcou a estreia do evento na América do Sul.

Ao subir ao palco, o chef Bittor Arguinzoniz, que comanda o restaurante, classificou a conquista como uma honra e citou mães e avós como inspiração para o seu trabalho.

Uma cozinha dedicada à brasa

O Etxebarri é conhecido pela técnica de grelhados. O menu degustação é dedicado inteiramente à cocção em brasa e custa 280 euros por pessoa, sem bebidas, algo próximo de R$ 1.680. Arguinzoniz desenvolveu um sistema próprio de roldanas para controlar a distância entre os alimentos e a brasa, o que permite grelhar de enguias e ostras a caviar beluga sem perder a delicadeza de ingredientes que, em teoria, seriam finos demais para o calor do carvão, feito na própria casa.

Parada obrigatória de Anthony Bourdain

O restaurante fica a cerca de 40 minutos de San Sebastián e tinha entre seus fãs mais famosos Anthony Bourdain. O chef e apresentador incluiu a casa em uma lista de destinos obrigatórios publicada pela revista Men's Health em 2009 e a levou para os programas No Reservations e Parts Unknown. Bourdain classificava o lugar como um dos melhores restaurantes do planeta e elogiava as enguias carbonizadas e o chuletón basco, como lembra a lista dos restaurantes preferidos de Bourdain.

Do segundo lugar ao topo

O título encerra uma escalada recente. Em 2024, o Etxebarri ficou em segundo lugar, atrás do Disfrutar, de Barcelona. Em 2025, repetiu a posição, desta vez atrás do Maido, de Lima. Depois de dois anos seguidos como vice, o restaurante espanhol finalmente chegou ao primeiro lugar.

O Maido não aparece na lista de 2026 porque passou a integrar o grupo Best of the Best. Desde 2019, os restaurantes que conquistam o primeiro lugar deixam de ser elegíveis para as edições seguintes.

Quem completa o pódio

O segundo lugar ficou com o Gaggan, de Bangkok, na Tailândia, conhecido pela culinária indiana contemporânea. O Alchemist, de Copenhague, na Dinamarca, completou o pódio. A Espanha tem outros representantes na lista: o Diverxo, de Madri, em 9º; o Enigma, de Barcelona, em 29º; e o Elkano, de Getaria, em 33º.

O Brasil aparece duas vezes entre os 50: o Tuju, de São Paulo, em 16º lugar, e o Lasai, do Rio de Janeiro, em 25º.

O ranking é elaborado a partir dos votos de uma academia com mais de 1.100 especialistas internacionais do setor gastronômico, entre chefs e críticos, representantes de 28 regiões do mundo.

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