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Certificação pesa no salário? 48% dos gestores de tecnologia aceitam pagar mais

Guia Salarial 2026 da Robert Half mostra que 48% dos gestores de tecnologia e de finanças aceitam pagar mais a candidatos com certificações ou conhecimento especializado

Certificação pesa no salário? 48% dos gestores de tecnologia aceitam pagar mais (Magnific)

Certificação pesa no salário? 48% dos gestores de tecnologia aceitam pagar mais (Magnific)

Bianca Bezerra Pinto
Bianca Bezerra Pinto

Jornalista

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 11h23.

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Quem prepara uma conversa sobre salário costuma avaliar se uma certificação muda a proposta. Dados da Robert Half indicam que, para parte dos gestores, muda. Segundo o Guia Salarial 2026, 48% dos gestores de contratação em tecnologia no Brasil aceitam pagar mais a candidatos com certificações ou conhecimentos especializados.

O mesmo percentual aparece em finanças e contabilidade. Em outras áreas, o índice é menor: 42% em engenharia e 41% em recursos humanos e funções de suporte. O levantamento ouviu 500 gestores de contratação e 1.000 profissionais de diferentes áreas.

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Por que a especialização entra na conta

Escassez de profissionais e demanda por equipes

O cenário de oferta e demanda ajuda a contextualizar os números. Um estudo do Inteli em parceria com a WKS, divulgado em agosto de 2026, aponta um déficit de 200 mil profissionais de tecnologia no Brasil entre 2019 e 2024. Na Robert Half, 44% das empresas brasileiras planejam ampliar suas equipes da área.

Habilidades em alta e faixas de remuneração

O relatório Future of Jobs 2025, do Fórum Econômico Mundial, aponta inteligência artificial e big data como as habilidades de crescimento mais rápido até 2030, seguidas por redes e cibersegurança. Entre os cargos técnicos, o engenheiro de IA tem o maior salário em 2026, de R$ 19,5 mil a R$ 27,1 mil por mês, segundo a Robert Half.

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O que pesa além do certificado

Cargo, porte da empresa e contrato

A mesma consultoria indica que cargo, senioridade, porte da empresa e tipo de contrato explicam a maior parte da diferença entre os salários pagos. Por isso, o guia salarial funciona como referência para comparar propostas de um mesmo cargo e de empresas de tamanhos semelhantes.

Mostrar o que se sabe fazer

Especialistas ouvidos pela EXAME em reportagem sobre ingresso no mercado de tecnologia destacam que demonstrar projetos e resultados costuma pesar mais do que listar conhecimentos no currículo. Na negociação, isso significa relacionar a formação a entregas concretas.

MBA como caminho de aprofundamento

A pesquisa da Robert Half fala em certificações ou conhecimentos especializados, uma definição ampla que não se limita a cursos técnicos. Nesse grupo entram formações que aprofundam temas como gestão, finanças, tecnologia e inteligência artificial.

Os MBAs são uma das opções para quem busca ampliar a visão profissional e ganhar repertório sobre o negócio, especialmente em cargos de coordenação, gerência e diretoria, em que decisões envolvem várias áreas ao mesmo tempo.

O que considerar antes de negociar

O índice de 48% mede a disposição dos gestores, e não garante aumento. O efeito de uma certificação varia conforme a área, o cargo, o porte da empresa e a forma como o conhecimento é aplicado no trabalho. Consultar guias salariais atualizados e reunir evidências de resultados são passos que ajudam a fundamentar o pedido.

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