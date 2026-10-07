'É mais valioso pelas Malvinas': goleiro da Argentina se emociona com influencer mirim

RESUMO | Durante visita para apoiar seu irmão, o goleiro Emiliano "Dibu" Martínez protagonizou um momento de grande emoção ao ser entrevistado pela jovem Mica Sin Frenos, de 11 anos, que se emocionou ao lembrar do confronto contra a Inglaterra e o significado das Ilhas Malvinas.

Aproveitando uma folga concedida pelo técnico Lionel Scaloni antes da concentração para os compromissos da Seleção Argentina, o goleiro Emiliano “Dibu” Martínez protagonizou uma cena marcante fora dos gramados. O arqueiro viajou a San Nicolás, na Argentina, para acompanhar o irmão, Alejandro Martínez, na 12ª etapa do Turismo Carretera, competição de automobilismo equivalente a Stock Car no Brasil. No local, o jogador do Chelsea foi entrevistado pela jovem Mica Sin Frenos, uma criadora de conteúdo mirim de apenas 11 anos e filha do piloto Sebastián Carinelli.

O que começou como um bate-papo descontraído sobre futebol, finais de Copas do Mundo e os planos para o futuro da Seleção rapidamente tomou um rumo profundamente emotivo.

Ao rememorar a trajetória recente da equipe nacional, a conversa entre o goleiro e a menina desviou para o duelo contra a Inglaterra. Com a voz embargados e os olhos vidrados de emoção, Mica relembrou o peso histórico do confronto e cravou:

"Mas nos levou até a Inglaterra e isso foi muito. É mais valioso ganhar da Inglaterra pelas Malvinas" , disse a garota, comovendo o arqueiro.

A resposta de Dibu foi imediata e sensível, concordando com o sentimento da menina:

"Claro, é mais lindo ganhar da Inglaterra do que da Espanha, mas nem tudo se pode ganhar" , respondeu o arqueiro, abraçando a jovem ao final da entrevista, segundo o Patagonia Press.

Desafio ao técnico da Argentina

A presença de Dibu Martínez no ambiente do automobilismo serviu como uma pausa relaxante antes do clima de forte emoção vivido pela delegação argentina nesta terça-feira (6), data marcada pela emocionante despedida oficial de Lionel Messi da Albiceleste em amistoso contra o Benim, no Monumental de Núñez.

Enquanto apoiava o irmão Alejandro na categoria TC Pista — para quem sempre deixa o conselho de "acelerar e não olhar para trás" —, o goleiro aproveitou o clima de descontração para brincar com o próprio treinador da Seleção. Referindo-se à recente visita de dirigentes da ACTC ao prédio da AFA e ao convite feito a Lionel Scaloni para pilotar um carro de corrida, Dibu não perdeu a oportunidade de desafiar o comandante:

"Eu corro contra o Scaloni, quero o Camaro", bateu boca o goleiro, arrancando risadas dos presentes.

Onde aconteceu o encontro entre Dibu Martínez e a menina Mica?

A conversa ocorreu no Autódromo de San Nicolás, durante a 12ª etapa do Turismo Carretera.

Por que a menina se emocionou durante a entrevista?

Mica se emocionou ao relembrar o confronto da Seleção contra a Inglaterra, destacando a importância simbólica da partida por causa das Ilhas Malvinas.

Qual era o motivo da visita de Dibu ao evento?

O goleiro aproveitou a folga concedida por Lionel Scaloni para acompanhar seu irmão, Alejandro Martínez, que compete na categoria TC Pista.

Que brincadeira o goleiro fez envolvendo o técnico Lionel Scaloni?

Dibu desafiou publicamente Scaloni para uma corrida de carros, afirmando que gostaria de pilotar o modelo Camaro utilizado no campeonato.