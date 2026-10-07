'É mais valioso pelas Malvinas': goleiro da Argentina se emociona com influencer mirim

Dibu Martínez será um dos capitães da Seleção Argentina com a saída de Lionel Messi da equipe. (Divulgação/AFA) (Foto: divulgação/AFA)
Redator na Exame
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 13h55.
RESUMO | Durante visita para apoiar seu irmão, o goleiro Emiliano "Dibu" Martínez protagonizou um momento de grande emoção ao ser entrevistado pela jovem Mica Sin Frenos, de 11 anos, que se emocionou ao lembrar do confronto contra a Inglaterra e o significado das Ilhas Malvinas.
Aproveitando uma folga concedida pelo técnico Lionel Scaloni antes da concentração para os compromissos da Seleção Argentina, o goleiro Emiliano “Dibu” Martínez protagonizou uma cena marcante fora dos gramados. O arqueiro viajou a San Nicolás, na Argentina, para acompanhar o irmão, Alejandro Martínez, na 12ª etapa do Turismo Carretera, competição de automobilismo equivalente a Stock Car no Brasil. No local, o jogador do Chelsea foi entrevistado pela jovem Mica Sin Frenos, uma criadora de conteúdo mirim de apenas 11 anos e filha do piloto Sebastián Carinelli.
O que começou como um bate-papo descontraído sobre futebol, finais de Copas do Mundo e os planos para o futuro da Seleção rapidamente tomou um rumo profundamente emotivo.
Ao rememorar a trajetória recente da equipe nacional, a conversa entre o goleiro e a menina desviou para o duelo contra a Inglaterra. Com a voz embargados e os olhos vidrados de emoção, Mica relembrou o peso histórico do confronto e cravou:
"Mas nos levou até a Inglaterra e isso foi muito. É mais valioso ganhar da Inglaterra pelas Malvinas" , disse a garota, comovendo o arqueiro.
A resposta de Dibu foi imediata e sensível, concordando com o sentimento da menina:
"Claro, é mais lindo ganhar da Inglaterra do que da Espanha, mas nem tudo se pode ganhar" , respondeu o arqueiro, abraçando a jovem ao final da entrevista, segundo o Patagonia Press.
A presença de Dibu Martínez no ambiente do automobilismo serviu como uma pausa relaxante antes do clima de forte emoção vivido pela delegação argentina nesta terça-feira (6), data marcada pela emocionante despedida oficial de Lionel Messi da Albiceleste em amistoso contra o Benim, no Monumental de Núñez.
Enquanto apoiava o irmão Alejandro na categoria TC Pista — para quem sempre deixa o conselho de "acelerar e não olhar para trás" —, o goleiro aproveitou o clima de descontração para brincar com o próprio treinador da Seleção. Referindo-se à recente visita de dirigentes da ACTC ao prédio da AFA e ao convite feito a Lionel Scaloni para pilotar um carro de corrida, Dibu não perdeu a oportunidade de desafiar o comandante:
"Eu corro contra o Scaloni, quero o Camaro", bateu boca o goleiro, arrancando risadas dos presentes.
A conversa ocorreu no Autódromo de San Nicolás, durante a 12ª etapa do Turismo Carretera.
Mica se emocionou ao relembrar o confronto da Seleção contra a Inglaterra, destacando a importância simbólica da partida por causa das Ilhas Malvinas.
O goleiro aproveitou a folga concedida por Lionel Scaloni para acompanhar seu irmão, Alejandro Martínez, que compete na categoria TC Pista.
Dibu desafiou publicamente Scaloni para uma corrida de carros, afirmando que gostaria de pilotar o modelo Camaro utilizado no campeonato.