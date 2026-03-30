Onde assistir aos jogos da NBA desta segunda, 30

Publicado em 30 de março de 2026 às 12h03.
A NBA tem oito jogos programados para esta segunda-feira, 30. A programação começa às 20h (horário de Brasília), com Miami Heat x Philadelphia 76ers, e vai até às 23h, com Los Angeles Lakers x Washington Wizards.
A rodada marca a reta final da temporada regular, com equipes brigando por posições nos playoffs. O confronto mais equilibrado do dia é Atlanta Hawks x Boston Celtics, às 20h30, com os Hawks ligeiramente favoritos segundo as probabilidades de vitória da liga. Veja os horários das partidas e onde assistir.
Dois jogos de hoje têm transmissão aberta no Brasil pela ESPN e Disney+: Philadelphia 76ers x Miami Heat, às 20h, e Detroit Pistons x Oklahoma City Thunder, às 22h30. O encerramento da noite, Washington Wizards x Los Angeles Lakers, às 23h, vai ao ar gratuitamente pelo YouTube NBA Brasil.
Os demais cinco confrontos da rodada estão disponíveis exclusivamente pelo NBA League Pass, plataforma oficial de streaming da liga.
O jogo mais disputado na teoria é Atlanta Hawks x Boston Celtics. Os Hawks entram como leves favoritos, com 52,4% de probabilidade de vitória, contra 47,6% dos Celtics, indicando um equilíbrio raro para um confronto entre times de posições tão distintas na tabela.
Oklahoma City Thunder x Detroit Pistons reúne o líder geral da NBA e uma das equipes-revelação da temporada. O Thunder tem 85,6% de probabilidade de vitória. Los Angeles Lakers x Washington Wizards fecham a noite com os Lakers amplamente favoritos, com 91,5% de chance de vencer.