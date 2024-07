Olimpíadas 2024: o que vale a pena assistir hoje, quinta-feira, 25 de julho

O Brasil chega com força no segundo dia das Olimpíadas de Paris 2024, estreando nas modalidades de handebol feminino, tiro com arco e futebol feminino. O início dos Jogos conta com menos disputas ao longo do dia, mas as coisas vão mudar ainda neste fim de semana: durante os dias 27 e 28, mais de 20 esportes estarão transmitindo online e na TV aberta. Não há nenhuma competição programada para sexta-feira, 26, somente a cerimônia de abertura.

O que vale a pena assistir nas Olimpíadas hoje? (quinta-feira, 25/07)

🇧🇷 O Brasil tem sua estreia no Handebol feminino em um jogo contra a Espanha às 09h. Onde assistir: SporTV 2 e CazéTV.

🇧🇷 Marcus Vinicius D'Almeida e Ana Luiza Caetano estreiam no Tiro com Arco às 09h15 e 04h30, respectivamente, pelo horário de Brasília. Onde assistir: SporTV3.

No rugby, a Nova Zelândia, que conquistou as medalhas de ouro e prata em 2020, compete contra a Irlanda às 11h30. Onde assistir: SporTV 4, Olympics.com.

Onde assistir às Olimpíadas de Paris 2024?

Os Jogos Olímpicos de Paris terão disputas em todos os dias, de 24 de julho a 11 de agosto, e em diversos horários. Muitas modalidades terão transmissão da TV Globo e de plataformas de streaming, especialmente de jogos com a participação de atletas da seleção brasileira.

Veja como assistir:

TV aberta: Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições;

Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições; TV por assinatura: Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades;

Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades; Streaming: Globoplay;

Globoplay; Youtube (online e gratuito): Cazé TV.

Como assistir às Olimpíadas de Paris 2024 online e de forma gratuita?

A CazéTV, no YouTube, está transmitindo uma série de modalidades durante todos os dias. Além disso, é possível acompanhar pela Globo, na TV aberta.

1 /10 Vista da Torre Eiffel mostra os anéis olímpicos antes da cerimônia de abertura oficial (Vista da Torre Eiffel mostra os anéis olímpicos antes da cerimônia de abertura oficial)

2 /10 Também é possível observar a Torre Eiffel do estádio onde todos os eventos de vôlei devem acontecer (Jogos de Paris 2024.)

3 /10 Em busca de ser a Olimpíada mais ecológica da história, Paris decidiu fazer instalações temporárias para desmontá-las logo após o fim do evento (FILES-FRANCE-OLY-PARIS-2024-VENUE)

4 /10 Dupla joga tênis de mesa no Hôtel de Ville, onde acontecerá a área de largada da maratona (Dupla joga tênis de mesa no Hôtel de Ville, onde acontecerá a área de largada da maratona)

5 /10 Seleção polonesa prepara a vila dos atletas em Saint-Denis, ao norte de Paris (Seleção polonesa prepara a vila dos atletas em Saint-Denis, ao norte de Paris)

6 /10 Vista geral do Stade de France, que sediará eventos de Rugby e Atletismo (Paris 2024 Olympic Games - Previews)

7 /10 Dentro do Grand Palais, onde acontecerão as competições de Esgrima e Taekwondo (Dentro do Grand Palais, onde acontecerão as competições de Esgrima e Taekwondo)

8 /10 Trabalhador de construção civil durante a construção dentro do Grand Palais; tudo será desmontado após o fim dos Jogos (Trabalhador de construção civil durante a construção dentro do Grand Palais)

9 /10 Trabalhadores finalizam a quadra de handebol no Paris Sud Arena, dentro do centro de exposições de Versalhes (FILES-FRANCE-OLY-PARIS-2024-VENUE)

10/10 Participantes caminham em direção ao refeitório da Vila Olímpica, em Saint-Denis (Participantes caminham em direção ao refeitório da Vila Olímpica, em Saint-Denis)

