Olimpíadas de Paris: veja os melhores memes da cerimônia de abertura

A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris aconteceu nesta sexta-feira, 26. Pela primeira vez fora de um estádio, o evento foi realizado dentro do Rio Sena e em seus arredores. As comitivas dos países desfilaram em barcos, o Brasil entre elas.

Diferente de todas as outras já feitas, a cerimônia foi bonita, mas causou estranhamento. E a internet não perdoou: o evento foi bombardeado de memes nas redes sociais. Da apresentação de Lady Gaga com plumas rosas ao inédito show de rock da banda Gojira, a fábrica de memes girou em alta velocidade nesta sexta-feira.

Abaixo, separamos alguns dos mais engraçados sobre a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. Confira:

O mascote das Olimpiadas de Paris nunca teria o carisma e o deboche do nosso eterno vinicius 💅🏻 pic.twitter.com/4hJTBeyzGU

The creative director of the Paris Opening Ceremonies pic.twitter.com/YnGWIYUyvy

— Zara Rahim (@ZaraRahim) July 26, 2024