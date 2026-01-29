Condomínio de luxo na Itália vira atalho para visto europeu a brasileiros

Um grupo de empresários brasileiros decidiu transformar uma fatia da costa italiana em ativo estratégico para viver e investir fora do Brasil. Em Ávola, cidade da região de Siracusa, na Sicília, eles estão por trás do Villa Tropical — condomínio de alto padrão com vista para o mar e gestão profissional

A iniciativa une três objetivos comuns entre brasileiros de alta renda: obtenção de residência na Europa, proteção patrimonial e diversificação geográfica dos investimentos.

O projeto foi lançado em novembro de 2025 e as vendas para contatos exclusivos já começaram. A expectativa é concluir as vendas dentro do primeiro semestre de 2026, quando começam as obras. "Seguindo a lei italiana, teremos até 2 anos para entregar o projeto totalmente pronto", afirma Gabriel Loschiavo, sócio da Intrust, empresa responsável pela viabilização da obra.

Segundo Loschiavo, não se trata apenas de adquirir uma casa, mas de acessar o programa Golden Visa da Itália.

O empreendimento terá dez casas, oito unidades de 120 metros quadrados e duas maiores, com 220 metros quadrados e 260 metros quadrados. A integração entre áreas internas e externas é total e o projeto também incorpora infraestrutura compartilhada de alto padrão: piscina aquecida, spa, sauna, bar e áreas de convivência. Um passeio central conecta os espaços do bairro privado. Os preços variam de 700 mil euros a 1,25 milhão de euros.

Visto de residência

Diferente de outros programas europeus, o Golden Visa italiano não prevê visto por compra direta de imóvel. Por isso, o Villa Tropical foi estruturado com um modelo jurídico específico: “O investimento é feito por meio de uma S.r.l., sociedade italiana semelhante a uma limitada no Brasil”, explica Loschiavo.

Ao aportar capital na empresa gestora do projeto, o investidor se torna sócio com quota do tipo Classe A. Isso garante a posse perpétua da unidade, com escritura definitiva registrada na Itália. Já a Intrust atua como sócia gestora (Classe B), responsável pela entrega, operação e locação das unidades.

“Essa estrutura é o que qualifica o projeto para o Golden Visa: um investimento direto em empresa italiana existente, com valor mínimo de 500 mil euros e geração de impacto econômico local”, diz. O capital deve ser mantido por ao menos dois anos para garantir a elegibilidade do visto.

O projeto Villa Tropical oferece duas opções de pagamento para atender diferentes perfis de investidores. A primeira é voltada a quem busca agilidade no processo de residência. Nessa opção, o investidor aporta ao menos 500 mil euros diretamente na sociedade operadora do empreendimento "Com isso, o processo de solicitação pode ser iniciado de forma imediata, enquanto o restante do valor da unidade pode ser negociado em condições distintas", explica.

Já a segunda opção atende investidores que preferem diluir os pagamentos ao longo da construção. Os aportes são parcelados conforme os marcos da obra, e a elegibilidade para o Golden Visa só se dá quando a soma das parcelas atinge o patamar de 500 mil euros.

Renda em euro

O projeto oferece também a possibilidade de renda passiva. A operação será centralizada por um pool de locação administrado pela gestora, que cuidará da manutenção e comercialização das unidades. A meta é atrair turistas de alto padrão com diárias compatíveis com o segmento de luxo europeu.

“O Villa Tropical foi concebido como um ativo financeiro inteligente. É uma forma de dolarizar o patrimônio em euro, com rendimento passivo e regime tributário otimizado para novos residentes na Itália”, afirma Loschiavo. “É uma estratégia para quem deseja proteger capital e, ao mesmo tempo, acessar oportunidades de mobilidade internacional e um futuro europeu para a família.”

Segundo ele, os perfis variam entre investidores que buscam diversificação e famílias que desejam viver na Europa. “Há quem busque apenas rendimento, mas há também quem esteja olhando para educação dos filhos, saúde pública, liberdade de circulação e qualidade de vida.”