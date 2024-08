Olimpíadas 2024: quais substâncias que podem tirar um atleta dos Jogos?

Entre os suplementos considerados seguros e permitidos estão a creatina, que aumenta a massa muscular e a força, as proteínas em pó e os géis esportivos, fonte concentrada de carboidrato (energia).

Segundo a Agência Mundial Antidoping, a WADA, muitos países não seguem regras rígidas na rotulagem dos suplementos. Às vezes, o atleta pode estar consumindo uma substância proibida e atribuir o resultado positivo no exame antidoping a uma rotulagem incorreta é errado. No Brasil, os rótulos de medicamentos precisam indicar a presença de substâncias que podem ser consideradas no doping.

Quais são as substâncias proibidas nas Olimpíadas?