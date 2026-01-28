Brasileirão: que horas o Palmeiras joga hoje e onde assistir

O Brasileirão de 2026 começa oficialmente nesta quarta-feira, 28, com sete partidas abrindo a primeira rodada da Série A. Os torcedores do Verdão já criam expectativa para o embate do dia.

Palmeiras e Atlético MG se enfrentam nesta quarta-feira, as 19h, na Arena MRV. Vice-campeão brasileiro do ano passado, o Palmeiras volta aos gramados com sede de vitória. O time foi o melhor visitante da competição de 2025 (11 V, 2 E, 6D), o que pode significar que o jogo fora de casa desta quarta-feira também será um sucesso.

Os confrontos da primeira rodada seguem na quinta-feira, 29, completando esse início da competição organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Onde assistir ao jogo do Palmeiras?

O jogo desta quarta-feira será transmitido no Sportv e no Premiere.

Quais serão os outros jogos desta quarta-feira?

Além do jogo entre Corinthians e Bahia, outros seis jogos ocorrem nesta quarta-feira. Confira:

Jogo Horário Estádio Onde assistir Atlético-MG x Palmeiras 19h Arena MRV (Belo Horizonte) Sportv, Premiere Internacional x Athletico-PR 19h Beira-Rio (Porto Alegre) Premiere Coritiba x RB Bragantino 19h Couto Pereira (Curitiba) Premiere Vitória x Remo 19h Barradão (Salvador) Premiere Fluminense x Grêmio 19h30 Maracanã (Rio de Janeiro) Record, CazéTV, Premiere, YouTube da CBN Corinthians x Bahia 20h Vila Belmiro (Santos) Premiere, YouTube da CBN São Paulo x Flamengo 21h30 Morumbis (São Paulo) TV Globo, GE TV, Premiere, YouTube da CBN

Quais são os jogos desta quinta-feira?

A rodada segue até quinta-feira, que tem dois jogos marcados.