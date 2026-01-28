Esporte

Brasileirão: que horas o Palmeiras joga hoje e onde assistir

O vice-campeão de 2025 volta ao Campeonato Brasileiro com chance de vitória

Palmeiras: estreia do time no Brasileirão acontece às 19h, na Arena MRV, com transmissão no SporTV e Premiere (Facebook/Reprodução)

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 10h39.

O Brasileirão de 2026 começa oficialmente nesta quarta-feira, 28, com sete partidas abrindo a primeira rodada da Série A. Os torcedores do Verdão já criam expectativa para o embate do dia.

Palmeiras e Atlético MG se enfrentam nesta quarta-feira, as 19h, na Arena MRV. Vice-campeão brasileiro do ano passado, o Palmeiras volta aos gramados com sede de vitória. O time foi o melhor visitante da competição de 2025 (11 V, 2 E, 6D), o que pode significar que o jogo fora de casa desta quarta-feira também será um sucesso.

Os confrontos da primeira rodada seguem na quinta-feira, 29, completando esse início da competição organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Onde assistir ao jogo do Palmeiras?

O jogo desta quarta-feira será transmitido no Sportv e no Premiere.

Quais serão os outros jogos desta quarta-feira?

Além do jogo entre Corinthians e Bahia, outros seis jogos ocorrem nesta quarta-feira. Confira:

JogoHorárioEstádioOnde assistir
Atlético-MG x Palmeiras19hArena MRV (Belo Horizonte)Sportv, Premiere
Internacional x Athletico-PR19hBeira-Rio (Porto Alegre)Premiere
Coritiba x RB Bragantino19hCouto Pereira (Curitiba)Premiere
Vitória x Remo19hBarradão (Salvador)Premiere
Fluminense x Grêmio19h30Maracanã (Rio de Janeiro)Record, CazéTV, Premiere, YouTube da CBN
Corinthians x Bahia20hVila Belmiro (Santos)Premiere, YouTube da CBN
São Paulo x Flamengo21h30Morumbis (São Paulo)TV Globo, GE TV, Premiere, YouTube da CBN

Quais são os jogos desta quinta-feira?

A rodada segue até quinta-feira, que tem dois jogos marcados.

JogoHorárioEstádioOnde assistir
Mirassol x Vasco20hJosé Maria de Campos Maia (Mirassol)Premiere
Botafogo x Cruzeiro21h30Nilton Santos (Rio de Janeiro)Prime Video
