Ele vendia barcos usados e hoje lidera empresa na bolsa avaliada em US$ 68 milhões

Jason Ruegg tinha 37 anos e um negócio paralelo em risco quando decidiu apostar alto na profissionalização financeira da empresa que fundou ainda na faculdade, vendendo barcos usados entre uma aula e outra. Na semana passada, ele tocou o sino de encerramento da Bolsa de Valores de Nova York.

A empresa que Ruegg fundou, a Off The Hook Yachts, é hoje uma companhia listada na bolsa norte-americana, avaliada em US$ 68 milhões, operando como um marketplace digital especializado na compra e venda de embarcações usadas. Com um modelo descrito por seu fundador como a “Carvana dos barcos”, a plataforma oferece cotações rápidas, corretagem ativa e, em alguns casos, fechamento de negócio no mesmo dia.

A virada de chave para a escalada exponencial da empresa veio com a estruturação da operação financeira: a abertura de capital, que levantou US$ 15 milhões em novembro, permitiu uma expansão agressiva do crédito, ampliando a linha para US$ 60 milhões. Essa movimentação deu à Off The Hook a capacidade de comprar embarcações em escala, manter estoque próprio e operar com agilidade, um diferencial em um mercado marcado por sazonalidade e negociações lentas. As informações foram retiradas da Entrepreneur.

Crescimento e reposicionamento

A decisão de Ruegg de abrir capital foi estratégica. A oferta pública inicial (IPO) não apenas atraiu novos investidores, mas profissionalizou o modelo de negócio, tornando-o mais competitivo e transparente.

Com os recursos captados, a empresa teve musculatura para ampliar sua presença no mercado e reduzir o tempo entre captação e execução, algo crucial para empresas baseadas em estoque.

No contexto de finanças corporativas, a experiência da Off The Hook é um exemplo claro de como o mercado de capitais pode ser usado como ferramenta de crescimento. Ao abrir o capital, Ruegg passou a dispor de instrumentos financeiros para viabilizar operações em larga escala e responder rapidamente a oportunidades de aquisição, algo que seria inviável apenas com capital próprio ou financiamentos tradicionais.

Um motor diferente

Com o mercado de revenda de barcos exigindo liquidez e disponibilidade imediata, a linha de crédito de US$ 60 milhões se tornou o motor do negócio. Essa estrutura financeira possibilita à Off The Hook adquirir embarcações com velocidade e volume, criando uma operação de revenda em ciclo curto.

“Em um negócio de estoque, o crescimento depende de ter financiamento suficiente e agir rapidamente assim que o obtiver”, resume Ruegg. A frase sintetiza um princípio básico da gestão de capital de giro: empresas com acesso a crédito bem estruturado têm vantagem competitiva ao operar com margem e escala.

A Off The Hook comprova que a gestão ativa de crédito e capital circulante pode ser tão estratégica quanto inovação ou marketing — especialmente em negócios onde tempo e disponibilidade são diferenciais.

Da garagem para Wall Street

O sucesso da Off The Hook Yachts não está apenas na ideia inovadora, mas na capacidade de transformar uma operação informal em uma empresa com governança, estrutura de capital e acesso a crédito. Ruegg entendeu que, sem uma base financeira sólida, ideias brilhantes não se sustentam no longo prazo.

Sua trajetória mostra como a gestão financeira é o pilar invisível por trás de grandes viradas empresariais. Ter capital para comprar rápido, crédito para operar em escala e processos financeiros robustos para prestar contas ao mercado são pré-requisitos para qualquer empresa que queira deixar de ser um “negócio paralelo” e entrar, de fato, no jogo corporativo.

Aprenda a gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Das pequenas startups até as grandes corporações, o desafio é parecido: manter o controle financeiro e tomar decisões estratégicas. E essa não é uma responsabilidade apenas da alta liderança. Independente do cargo, saber como equilibrar receitas, despesas e investimentos é essencial.

