Corinthians x Bahia: veja horário, onde assistir e possível escalação

Duelo abre o Campeonato Brasileiro 2026 nesta quarta-feira, 28

Corinthians: equipe paulista estreia hoje no Campeonato Brasileiro (Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 10h14.

O Corinthians recebe o Bahia nesta quarta-feira, 28, às 20h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida marca a estreia das equipes na competição nacional.

O Corinthians inicia o Brasileiro após encerrar a edição anterior na 13ª colocação. Em 2026, o time comandado por Dorival Júnior disputou cinco partidas oficiais, com duas vitórias, dois empates e uma derrota, desempenho que o coloca na quarta posição do Campeonato Paulista.

O Bahia chega embalado depois de alcançar o sétimo lugar em 2025, melhor campanha do clube na era dos pontos corridos. Sob o comando de Rogério Ceni, a equipe soma 100% de aproveitamento em cinco jogos na temporada, incluindo vitória no clássico Ba-Vi fora de casa com formação alternativa.

Jogos de hoje, quarta-feira, 28 de janeiro, onde assistir ao vivo e horários

Onde assistir a Corinthians x Bahia ao vivo?

O jogo entre Corinthians x Bahia terá transmissão ao vivo nos canais Premiere e SporTV, ambos na TV por assinatura.

Que horas é Corinthians x Bahia hoje?

A bola rola às 20h (horário de Brasília) desta quarta-feira, 28, na Vila Belmiro, em Santos.

Brasileirão 2026 começa hoje: veja quando e onde assistir aos jogos da 1ª rodada

Quais são as prováveis escalações?

O Corinthians deve iniciar a partida com time misto, em razão da decisão da Supercopa Rei. Já o Bahia tende a escalar sua formação principal após rodar o elenco no último compromisso estadual.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André Carrillo (André), Matheus Pereira (Breno Bidon) e Rodrigo Garro; Vitinho e Yuri Alberto.
Desfalque: José Martínez, em viagem à Venezuela para emissão de passaporte.

Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José.
Desfalques: Ruan Pablo, lesionado, e Sanabria, em transição.

