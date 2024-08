Olimpíadas 2024: 10 histórias incríveis de atletas que marcaram os jogos

1 - Rebeca Andrade reverenciada no pódio

Um dos momentos mais emocionantes para os brasileiros nos Jogos de Paris foi ver a ginasta Rebeca Andrade sendo reverenciada no pódio pelas estadunidenses Simone Biles e Jordan Chiles depois de conquistar a medalha de ouro na prova do solo individual.

A cena entrou para a história das Olimpíadas 2024 e do esporte brasileiro, quando a atleta se tornou a brasileira com mais medalhas olímpicas do Brasil.

2 - Esgrimista do Egito compete grávida e tem melhor desempenho da carreira nas Olimpíadas

A esgrimista do Egito Nada Hafez disputou a prova do sabre feminino grávida de sete meses. Essa é a terceira participação da atleta de 26 anos em Jogos Olimpícos e neste ano ela garantiu o seu melhor desempenho entre as competições que participou.

Enquanto no Rio 2016 ela ficou em 36º lugar e em Tóquio 2021 em 29º, este ano ela terminou na 16ª posição entre as 64 competidoras.

3 - Iranianas competem em final do taekwondo depois de uma delas sair do país por ser contra o regime político

Na prova feminina de taekwondo, o confronto entre Kimia Alizadeh e Nahid Kiyani, ambas de 26 anos, era aguardado pelos fãs do esporte. Além da alta qualidade técnica das atletas, que garantiu um combate emocionando, decidido só no final da luta, a história de amizade entre as iranianas serviu como pano de fundo do encontro.

As duas eram amigas e treinavam juntas na capital Teerã, mas Kimia fugiu do país rumo à Alemanha em 2020, por ser uma crítica do regime político iraniano, mundialmente conhecido por restringir os direitos das mulheres.

Kimia, que conquistou o direito de ir a Paris representando a Bulgária depois de se mudar para o país no último ano, venceu Nahid depois do placar de 7 a 7 ser desempatado pelos juízes.

4 - Velocista de Santa Lúcia conquista primeira medalha da história do país

Julien Alfred, de 23 anos, ganhou a primeira medalha da história da ilha caribenha de Santa Lúcia. A velocista venceu a prova de atletismo dos 100 metros ao terminar o percurso em 10 segundos e 72 centésimos, ultrapassando a favorita para a medalha de ouro, a estadunidense Sha’Carri Richardson que ficou em segundo com um tempo de 10segundos e 87 centésimos. Melissa Jefferson fechou esse pódio, com o terceiro melhor tempo de 10segundos e 92 centésimos.

5 - Turco que conquistou a prata e surpreendeu público por sua postura "relaxada"

Yusuf Dikec, atirador turco que conquistou medalha de prata na prova de pistola de ar 10 metros por equipes mistas, ao lado de sua parceira Sevval Ilayda Tarhan chamou atenção do público por conta de sua posura relaxada durante a competição.

Enquanto seus adversários usavam óculos de precisão e sapatos especiais, o atleta de 51 anos utilizava apenas a camisa da seleção turca, uma bermuda e seus óculos de grau para atirar e fez o disparo que lhe garantiu o pódio com uma das mãos no bolso.

Questionado sobre o assunto durante uma entrevista para a imprensa internacional, Yusuf disse que é um "atirador nato".

6 - Tenista chinês perde prova um dia depois de sua raquete ser quebrava e competir com a reserva

Wang Chuqin viveu uma história inusitada nas Olimpíadas. Número 1 do mundo no tênis de mesa, o chinês perdeu uma prova para o sueco Truls Moregard, 26º no ranking dos atletas da modalidade, um dia depois que um fotógrafo quebrou sua raquete por acidente.

Chuqin, de 24 anos, descobriu que sua raquete foi depois que ganhou o ouro na disputa de duplas com o parceiro Sun Yingsha.

7 - Cubano ganha a quinta medalha de ouro consecutiva em Olimpíadas

O cubano Mijaín López conseguiu o feito de ganhar cinco medelhas de ouro olímpicas consecutivas na mesma modalidade individual ao vencer Yasmani Acosta, do Chile, na final da categoria 130kg da luta greco-romana em Paris.

O atleta de 42 anos subiu no lugar mais alto do pódio em Pequim 2008, Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2020.

8 - Americano não aceita empate pelo ouro e fica em segundo lugar após desempate

No final da prova do salto em altura, o estadunidense Shelby McEwen terminou a competição empatado com o neozelandês Hamish Kerr. Então, a arbitragem questiou os atletas, perguntando se eles estariam dispostos a "dividir o ouro". Enquanto Kerr aceitou prontamente, McEwen preferiu ir para o desempate.

Quem acertasse primeiro a menor altura de 2,34m ganharia. O neozelandês conseguiu, enquanto o americano derrubou o sarrafo.

9 - Novak Djokovic conquista primeira medalha olimpíca da carreira

Novak Djokovic saiu das Olimpíadas de 2024 com sua primeira medalha de ouro inédita. Aos 37 anos, o sérvio, que atualmente é o número 2 do mundo, ganhou de Carlos Alcaraz em Roland Garroz e definiu a medalha inédita como "talvez o maior sucesso esportivo da vida", depoisde já ter conquistado os quatro torneios de Grand Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open), a Copa Davis e o ATP Finals.

10 - Jogadora dos EUA ganha ouro depois de ser presa na Rússia

Brittney Griner, jogadora de basquete dos EUA, ficou detina na Rússia por 11 meses. Ela foi presa em 2022 enquanto jogava no Ekaterimburgo e foi presa no país por portar um vaporizador e um líquido que continha cannabis, substância proibido no país.

Ela foi libertada depois de um acordo entre os dois países. Grier foi "trocada" pelo cidadão russo Viktor Bout.

A atleta foi medalha de ouro neste domingo, 11, último dia das Olimpíadas de Paris.