Estados Unidos ficam em 1º no quadro de medalhas de Paris empatados em ouro com a China

As vitórias de Jennifer Valente no ciclismo de pista omnium e da seleção feminina de basquete permitiram aos Estados Unidos terminar no topo do quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, apesar de terminarem empatados com a China com 40 ouros.

Até o último dia, as delegações americana e chinesa travaram uma disputa acirrada pelo primeiro lugar no quadro de medalhas dos Jogos de Paris, finalmente conquistado pelos americanos graças à quantidade das demais medalhas.

Os Estados Unidos concluíram os Jogos com 40 ouros, 44 pratas e 42 bronzes, enquanto a China ficou com um saldo final de 40-27-24 e terminou em segundo lugar pela segunda edição consecutiva.

Dessa forma, Pequim 2008 continua sendo a única edição em que a China conseguiu ficar à frente dos Estados Unidos no quadro de medalhas das Olimpíadas.

Hegemonia desde Londres

Em Londres 2012 os Estados Unidos dominaram o quadro de medalhas com 48 ouros, nove a mais que a China, enquanto na Rio 2016 o domínio americano foi mais amplo com 46 vitórias, bem à frente da China, com 26, que ficou atrás ainda da Grã-Bretanha (27).

Já em Tóquio 2020 a diferença entre americanos e chineses foi de apenas uma medalha dourada (39 a 38).

Em Paris, os Estados Unidos conquistaram os quadros parciais de medalhas em ginástica artística, atletismo, natação e basquete, além de dividirem a liderança no futebol e no golfe.

Por sua vez, a China venceu os demais países no badminton, BMX livre, saltos ornamentais, tiro, tênis, tênis de mesa e levantamento de peso e dividiu a liderança na ginástica rítmica.

Em número de medalhas, os Estados Unidos também terminaram em primeiro lugar, com 126 medalhas, à frente das 91 da China.